В Украине с 1 января планируют запустить рынок по разминированию через Prozorro
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С 1 января в Украине планируют запустить рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — Министерка экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на форуме по развитию человеческого капитала Украины, передает корреспондент УНН.
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«Мы надеемся, что у нас до конца года будет проголосован бюджет и с 1 января заработает рынок по разминированию. Аграрии смогут заходить на Prozorro, выставлять участок земли и покупать услугу по разминированию, мы как государство будем частично компенсировать стоимость денег по разминированию и тем самым активизируя спрос на эти услуги и активизируя приход новых частных операторов на этот рынок», - сказала Свириденко.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. В частности разрабатывают механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов за разминирование.
Шмыгаль заявлял, что сейчас гуманитарное разминирование Украины является одним из приоритетных направлений, так, как потенциально заминированными являются 30% территорий.