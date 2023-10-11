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В Україні потенційно замінованими є 30% території - Шмигаль

В Україні потенційно замінованими є 30% території - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Наразі гуманітарне розмінування України є одним із пріоритетних напрямків, так як потенційно замінованими є 30% територій. Про це у своєму telegram-каналі повідомив Прем’єр міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН

Цитата

«В Україні потенційно замінованими є 30% території — 174 тисяч кв. км. Це як три площі Хорватії. Ми визначили гуманітарне розмінування одним із пріоритетів і почали створення міжнародної коаліції»,- написав Денис Шмигаль.

Деталі

Прем’єр міністр наголосив на тому, що розмінування України — це глобальний проект та інвестиція у безпеку Європи та один з найбільш затребуваних напрямки підтримки.

Наразі в Україні працюють 19 операторів протимінної діяльності, 29 проходять сертифікацію, ще близько 40 на стадії підготовки.

Вже 40 країн та партнерських організацій погодилися спрямувати близько 300 млн доларів на спецтехніку та інші цілі. Однак, за словами Шмигаля, Україні потрібна ще більша мобілізація світової спільноти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Хорватія підписали угоду про співпрацю у сфері розмінування

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