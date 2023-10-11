В Украине потенциально заминированными являются 30% территории - Шмыгаль.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сейчас гуманитарное разминирование Украины является одним из приоритетных направлений, так как потенциально заминированными являются 30% территорий. Об этом в своем telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.
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«В Украине потенциально заминированными являются 30% территории — 174 тысяч кв. км. Это как три площади Хорватии. Мы определили гуманитарное разминирование одним из приоритетов и начали создание международной коалиции»,- написал Денис Шмыгаль.
Детали
Премьер отметил, что разминирование Украины — это глобальный проект и инвестиция в безопасность Европы и один из самых востребованных направления поддержки.
Сейчас в Украине работают 19 операторов противоминной деятельности, 29 проходят сертификацию, еще около 40 на стадии подготовки.
Уже 40 стран и партнерских организаций согласились направить около 300 млн долларов на спецтехнику и другие цели. Однако, по словам Шмыгаля, Украине нужна еще большая мобилизация мирового сообщества.
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