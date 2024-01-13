Зеленский выступит со специальным обращением на форуме в Давосе: известна дата

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января. Его очное выступление анонсировали на сайте форума, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 16 января Зеленский лично выступит со специальным обращением на панели "Достижение безопасности и сотрудничества в фрагментированном мире".

Вместе с Президентом Украины в мероприятии примут участие исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Швааб и президент ВЭФ Берге Бренде.

Дополнение

Издание Tages-Anzeiger ранее сообщало, что в швейцарском Берне готовятся к визиту президента Зеленского. Несмотря на войну украинский президент планирует посетить Швейцарию уже на следующей неделе.

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