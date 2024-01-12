Дожмем до результата: Зеленский положительно смотрит на возможность получить помощь от США
Зеленский рассматривает поддержку США сейчас более позитивно, а также ожидает решения ЕС от 1 февраля о предоставлении долгосрочной помощи в размере 50 миллиардов евро.
Пенсии вырастут в среднем на 13%: Шмыгаль о мартовской индексации
Украина планирует повысить пенсии примерно на 13% в марте, а государственный бюджет выделяет 470 миллиардов гривен на социальные расходы в 2024 году.
Днепропетровщина: россияне атаковали ракетой Днепровский район
Российская ракета попала в Днепровский район, жертв нет; Синельниковка и Никополь также пострадали, повреждена инфраструктура, но о пострадавших не сообщалось.
Были членами экипажа вертолета ООН: в МИД подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен в Сомали
Четверо украинцев, которые входили в состав экипажа вертолета Миссии ООН, попали в плен в Сомали после аварии. МИД Украины активно работает над этим делом.
Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли
Безуглая заверила, что продолжит работать "над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью".
В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия
Правоохранители задержали преступную группу, которая незаконно продавала оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Задержанных взяли во время одной из сделок.
россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности
Новое соглашение Великобритании о безопасности с Украиной формализует военную поддержку и гарантирует долгосрочную помощь для сдерживания российской агрессии, заявил премьер-министр Сунак.
Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль
Правительство Украины выделило 2,5 миллиарда гривен на новые оборонительные сооружения, из которых 1,4 миллиарда - на фортификационные сооружения, а 1,1 миллиарда - на невзрывные заграждения. Премьер-министр Шмыгаль подтвердил выделение средств на усиление обороноспособности.
Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования
Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские войска обстреливают Херсон. Местные власти призывают жителей перейти в безопасные места.