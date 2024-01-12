Дожмем до результата: Зеленский положительно смотрит на возможность получить помощь от США

Президент Украины Владимир Зеленский с большим позитивом, чем в прошлом году, рассматривает вопрос получения поддержки от США. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.

Что касается помощи от Вашингтона, я также смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также дожмем до результата - сказал Владимир Зеленский.

Детали

Президент также сообщил, что решение о предоставлении Украине долговременной поддержки в размере 50 млрд евро от Евросоюза будет известно 1 февраля.

"Что касается многомиллиардной долговременной поддержки в размере 50 млрд - работаем над тем, чтобы иметь положительное решение 1 февраля. Увидим с вами 1 февраля реальный результат",- сказал он.

Напомним

В декабре в Сенате США заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю.

США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом