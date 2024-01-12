Дотиснемо до результату: Зеленський позитивно дивиться на можливість отримати допомогу від США

Президент України Володимир Зеленський з більшим позитивом, ніж в минулому році, розглядає питання отримання підтримки від США. Про це він повідомив під час пресконференції, передає УНН.

Що стосується допомоги від Вашингтону, я також дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також дотиснемо до результату - сказав Володимир Зеленський.

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Президент також повідомив, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу буде відоме 1 лютого.

"Що стосується багатомільярдної довготривалої підтримки у розмірі 50 млрд – працюємо над тим, щоб мати позитивне рішення 1 лютого. Побачимо з вами 1 лютого реальний результат",- сказав він.

Нагадаємо

В грудні в Сенаті США заблокували законопроект про надзвичайні витрати щодо надання мільярдів доларів безпекової допомоги Україні та Ізраїлю.

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