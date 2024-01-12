Дотиснемо до результату: Зеленський позитивно дивиться на можливість отримати допомогу від США
Київ • УНН
Зеленський розглядає підтримку США зараз більш позитивно, а також очікує рішення ЄС від 1 лютого про надання довгострокової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.
Президент України Володимир Зеленський з більшим позитивом, ніж в минулому році, розглядає питання отримання підтримки від США. Про це він повідомив під час пресконференції, передає УНН.
Що стосується допомоги від Вашингтону, я також дивлюся на це з більшим позитивом, ніж це було в грудні. Думаю, що ми також дотиснемо до результату
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Президент також повідомив, що рішення про надання Україні довготривалої підтримки в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу буде відоме 1 лютого.
"Що стосується багатомільярдної довготривалої підтримки у розмірі 50 млрд – працюємо над тим, щоб мати позитивне рішення 1 лютого. Побачимо з вами 1 лютого реальний результат",- сказав він.
Нагадаємо
В грудні в Сенаті США заблокували законопроект про надзвичайні витрати щодо надання мільярдів доларів безпекової допомоги Україні та Ізраїлю.
США призупинили допомогу Україні, ухвалення Конгресом нового фінансування важливе - Білий дім12.01.24, 08:49 • 31507 переглядiв