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Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 18:36  •  25610 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет свой рабочий визит в Швейцарию, где встретится с официальными лицами и выступит в Давосе.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию. Об этом сообщил Офис президента, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии Виолой Амгерд. Кроме того, Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним,

16 января Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января. Его выступление пройдет в рамках панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак14 январь 2024, 10:55 • 31798 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Политика
Робочий візит Зеленського до Швейцарії, де він виступатиме у Давосі, почнеться 15 січня
Zelenskyy's working visit to Switzerland, where he will speak in Davos, begins on January 15
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Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет свой рабочий визит в Швейцарию, где встретится с официальными лицами и выступит в Давосе.

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86 военных столкновений с врагом за сутки: украинские защитники держат позиции

По данным Генштаба за сутки произошло 86 военных столкновений с российскими захватчиками. В целом враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины

Министр обороны Украины предложил создать международную группу для разработки механизма вывода российских войск. Он подчеркнул, что вывод войск является необходимым условием для восстановления суверенитета Украины.

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Финская АЭС "Ловииса" больше не зависит от российского топлива

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За неделю Государственная специальная служба транспорта Украины обезвредила 1099 взрывоопасных предметов, проведя масштабное разминирование в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

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В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини

Иран освободил из тюрьмы двух журналисток, заключенных за репортажи о смерти Махсы Амини. Они вышли под залог и им запрещено покидать страну.

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В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини

Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА

Никопольский район в Украине подвергся артиллерийскому обстрелу и ударам беспилотников-камикадзе, в результате чего были повреждены здания и инфраструктура, жертв нет.

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Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА

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В понедельник в большинстве регионов Украины будет снежить, на дорогах может быть гололедица

В Криворожском районе Силы ПВО уничтожили вражескую ракету

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Кривом Роге, на фоне сообщений о взрывах и ракетной опасности.

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