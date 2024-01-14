Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию. Об этом сообщил Офис президента, передает УНН.

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Сообщается, что в рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии Виолой Амгерд. Кроме того, Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.

Напомним,

16 января Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января. Его выступление пройдет в рамках панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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