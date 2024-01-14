Встреча советников по нацбезопасности в Давосе: на повестке дня Глобальный саммит мира - Ермак

В Давосе проходит четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. На ней участники будут говорить в частности о согласовании формата проведения Глобального саммита мира. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Должны определиться относительно дальнейших действий, в частности согласовать формат проведения Глобального саммита мира. Нужна платформа, которая зафиксирует конкретные части нашего комплексного плана. Чтобы двигаться дальше, нужно договориться о формате проведения Учредительного саммита мира. Надеюсь, мы сумеем найти приемлемый вариант. Это позволит приступить к разработке детальных дорожных карт для каждого из пунктов Формулы. Страны-лидеры соответствующих направлений Формулы могли бы принять тематические конференции, чтобы финализировать алгоритмы их реализации - написал Андрей Ермак в Telegram.

Дополнение

Четвертая встреча советников в Давосе по украинской Формуле мира насчитывает 81 страну участницу и международную организацию. Своих представителей делегировали 39 стран Европы, 18 стран Азии, 12 стран Африки, 6 - Южной Америки, 3 - Северной Америки, 2 - Океании.

По словам Ермака, это мероприятие является логическим продолжением третьей встречи на МальтеТогда были рассмотрены первые 5 пунктов украинской Формулы мира.

Следующие 5 будут проработаны в Давосе. Среди них: вывод российских войск, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

Возможную новую смертоносную пандемию обсудят на Всемирном экономическом форуме в Давосе