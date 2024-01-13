Возможную новую смертоносную пандемию обсудят на Всемирном экономическом форму в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января среди прочего будут обсуждать возможную пандемию "болезни Х", сообщает УНН со ссылкой на программу форума.

"С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса, (будет обсуждаться – ред.) какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?", - говорится в программе форму на 17 января.

В обсуждение примет участие Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Добавим

Перспектива возникновения "болезни Х" была впервые озвучена еще в 2017 году, сам термин прозвучал в докладе ВОЗ в 2018 году. После вспышки коронавируса ВОЗ несколько раз предупреждала, что еще одна пандемия может быть не за горами. Учитывая, что исследователи не работают с известным патогеном (просто предполагается, что в какой-то момент появится действительно опасный патоген), работа по предотвращению последующей глобальной пандемии является гипотетической. Одним из вариантов "болезни Х" считается оспа. В тоже время, это может быть и иной вирус или бактерия, не исключается, что мутацию и повышение патогенности могут спровоцировать изменения климата, урбанизация. Как бы то ни было, большинство экспертов сходятся во мнение, что в ближайшие годы возникновение новых пандемий все более вероятно.