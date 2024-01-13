Возможную новую смертоносную пандемию обсудят на Всемирном экономическом форму в Давосе
Киев • УНН
На форуме в Давосе обсудят готовность систем здравоохранения к возможной пандемии "болезни X".
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января среди прочего будут обсуждать возможную пандемию "болезни Х", сообщает УНН со ссылкой на программу форума.
"С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса, (будет обсуждаться – ред.) какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?", - говорится в программе форму на 17 января.
В обсуждение примет участие Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Добавим
Перспектива возникновения "болезни Х" была впервые озвучена еще в 2017 году, сам термин прозвучал в докладе ВОЗ в 2018 году. После вспышки коронавируса ВОЗ несколько раз предупреждала, что еще одна пандемия может быть не за горами. Учитывая, что исследователи не работают с известным патогеном (просто предполагается, что в какой-то момент появится действительно опасный патоген), работа по предотвращению последующей глобальной пандемии является гипотетической. Одним из вариантов "болезни Х" считается оспа. В тоже время, это может быть и иной вирус или бактерия, не исключается, что мутацию и повышение патогенности могут спровоцировать изменения климата, урбанизация. Как бы то ни было, большинство экспертов сходятся во мнение, что в ближайшие годы возникновение новых пандемий все более вероятно.
Возможную новую смертоносную пандемию обсудят на Всемирном экономическом форму в Давосе
На форуме в Давосе обсудят готовность систем здравоохранения к возможной пандемии "болезни X".
Украинская "Википедия" заняли 14 место по количеству статей
В 2023 году количество просмотров страниц украинской Википедии выросло до 1188 миллионов, то есть на 12%, а количество ежедневных редактирований в среднем составляло 9 367. Количество новых статей составило 84 431, что немного меньше, чем в 2022 году.
Блокирование движения через "Порубное-Сирет" на украино-румынской границе - прекращено
Движение грузовиков через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет" возобновилось после блокады румынских фермеров.
В Японии началось извержение вулкана Отаке
В Японии произошло извержение вулкана Отаке, из-за чего было объявлено предупреждение третьего уровня, а людям рекомендуется держаться подальше от кратера.
Нападения хуситов на корабли нарушают глобальную торговлю
Нападения хути в Красном море вынудили многих грузоотправителей изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, что существенно повлияло на мировую торговлю и затраты.
США планируют визит делегации конгрессменов в Тайвань
Американские конгрессмены планируют посетить Тайвань после инаугурации новоизбранного президента Уильяма Лая, чтобы подтвердить американо-тайваньское партнерство.
Шмыгаль рассказал, на что будет потрачена поддержка от Британии
Великобритания обещает предоставить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи в течение 10 лет, которая будет направлена как на военную, так и на оборонную промышленность.
Оккупанты на ВОТ готовят фальсификаторов для "выборов президента рф"
Россия готовится к фиктивным президентским выборам на оккупированных территориях, чтобы создать видимость высокой явки и легитимности оккупации.
Выборы в Тайване: победу одерживает действующий вице-президент Лай Цинде
Вице-президент Тайваня Лай Цинде побеждает на выборах, набрав более 40% голосов. Официальные результаты еще не объявлены.
Зеленский отметил воинов Нацгвардии, которые стойко защищают украинские позиции
Президент Зеленский поблагодарил солдат Национальной гвардии за стойкую оборону украинских позиций. Он особо отметил несколько бригад за их храбрость.