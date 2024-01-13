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Можливу нову смертоносну пандемію обговорять на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Можливу нову смертоносну пандемію обговорять на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Київ • УНН

 • 37707 перегляди

На форумі в Давосі обговорять готовність систем охорони здоров'я до можливої пандемії "хвороби X".

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який триватиме з 15 до 19 січня, серед іншого обговорюватимуть імовірну пандемію "хвороби Х", повідомляє УНН із посиланням на програму форуму.

"З урахуванням нових попереджень Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що невідома "хвороба X" може призвести до у 20 разів більшої кількості смертей, ніж пандемія коронавірусу, (обговорюватимуть - ред.) які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів?", - ідеться в програмі форму на 17 січня.

В обговоренні візьме участь Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус.

Додамо

Перспектива виникнення "хвороби Х" була вперше озвучена ще 2017 року, сам термін прозвучав у доповіді ВООЗ 2018 року. Після спалаху коронавірусу ВООЗ кілька разів попереджала, що ще одна пандемія може бути не за горами. З огляду на те, що дослідники не працюють із відомим патогеном (просто припускають, що в якийсь момент з'явиться справді небезпечний патоген), робота із запобігання подальшій глобальній пандемії є гіпотетичною. Одним із можливих варіантів "хвороби Х" вважають віспу. У той же час, це може бути й інший вірус або бактерія, не виключається, що мутацію і підвищення патогенності можуть спровокувати зміни клімату, урбанізація. Слід зауважити, що більшість експертів сходяться на думці, що найближчими роками виникнення нових пандемій дедалі ймовірніше.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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