"Дронов будет больше. Готовим новости по ПВО", - Зеленский в вечернем обращении

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  124158 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  181383 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  195363 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  178206 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  172313 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  161696 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  144625 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  126220 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  137408 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  148576 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  143260 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139922 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  135158 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124907 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130958 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Зеленский сообщил о новых соглашениях по производству оружия, в частности беспилотников, усилении обороноспособности Украины и глобальной поддержке против российской агрессии.

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"Дронов будет больше. Готовим новости по ПВО", - Зеленский в вечернем обращении

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Ракета, которую сбили над Кривым Рогом силы обороны, была управляемой авиационной ракетой Х-59.

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Над Криворожским районом была сбита управляемая авиационная ракета Х-59 - Вилкул

Местные власти могут покупать средства РЭБ для противодействия российским ракетам и дронам - Игнат

Спикер Военно-воздушных сил Украины объявил, что местные общины могут покупать средства РЭБ из гражданских источников для противодействия беспилотникам и ракетам.

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Местные власти могут покупать средства РЭБ для противодействия российским ракетам и дронам - Игнат

Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января начнет свой рабочий визит в Швейцарию, где встретится с официальными лицами и выступит в Давосе.

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Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января

86 военных столкновений с врагом за сутки: украинские защитники держат позиции

По данным Генштаба за сутки произошло 86 военных столкновений с российскими захватчиками. В целом враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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86 военных столкновений с врагом за сутки: украинские защитники держат позиции

Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины

Министр обороны Украины предложил создать международную группу для разработки механизма вывода российских войск. Он подчеркнул, что вывод войск является необходимым условием для восстановления суверенитета Украины.

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Умеров в Давосе предложил создать международную группу по выводу войск рф из Украины

Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам

Министр иностранных дел Швейцарии Кассис говорил в Давосе, что россия со временем может быть привлечена к переговорам о мире в Украине. Привлечение Китая также может произойти, считает он.

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Швейцарской глава МИД говорит о привлечении россии и Китая к мирным переговорам

Финская АЭС "Ловииса" больше не зависит от российского топлива

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За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов

За неделю Государственная специальная служба транспорта Украины обезвредила 1099 взрывоопасных предметов, проведя масштабное разминирование в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

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За неделю в Украине разминировали более 700 гектаров и обезвредили более 1 тысячи взрывоопасных предметов

В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини

Иран освободил из тюрьмы двух журналисток, заключенных за репортажи о смерти Махсы Амини. Они вышли под залог и им запрещено покидать страну.

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В Иране вышли из тюрьмы под залог две журналистки, которых осудили за освещение смерти Махсы Амини