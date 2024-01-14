"Дронов будет больше. Готовим новости по ПВО", - Зеленский в вечернем обращении

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей, ведь есть новые пакеты поддержки для украинских воинов. Также - есть договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, в частности - дронов. Также Украина готовит хорошие новости по ПВО. Об этом сказал Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше, украинское производство артиллерии подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что сегодня в Швейцарии проходит новая встреча советников лидеров государств по Формуле мира. Это четвертая такая встреча на которой представлены более 80 государств и международных организаций. Там представлены не только партнеры в Европе и Северной Америке, но и государства Латинской Америки, Африки, Азии, Океании.

Хозяева России думают, что они якобы способны насилием и террором, своей ложью и жестокостью навязать какой-то другой, хищнический мировой порядок - без правил, без каких-либо гарантий безопасности. Именно такую их уверенность - уверенность убийц - мы сейчас все вместе уменьшаем. Каждой встречей - ради нормального международного права. Постоянным расширением нашей международной работы - на новые регионы, на новые государства. Новыми договоренностями ради большей безопасности. Украинские инициативы постепенно становятся глобальными инициативами подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Также есть продолжение и в работе по гарантиям безопасности для Украины - начали переговоры с Румынией. Это уже девятое государство, с которым Украина ведет такую двустороннюю работу. Присоединились все государства "Большой семерки", Нидерланды и Румыния.

В качестве образца берем соглашение, которое мы на этой неделе заключили с Великобританией. Еще раз благодарен Британии за первенство и за очень хорошее, сильное наполнение соглашения сказал глава государства.

Рабочий визит Зеленского в Швейцарию, где он будет выступать в Давосе, начнется 15 января