Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции дронов для Украины

Швеция и Великобритания решили присоединиться к недавно созданной Коалиции дронов для Украины. об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

В частности, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января.

Также о намерении присоединиться к Коалиции - и стать ее солидером вместе с Латвией - объявила Великобритания.

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И теперь Коалиция дронов насчитывает четыре страны-участницы - Украина, Латвия, Швеция и Великобритания.

Напомним

Украина и Латвия формируют Коалицию по противодействию беспилотникам и радиоэлектронной борьбе для усиления боевых операций, особенно в сфере стратегического использования беспилотников.

Отмечается, что инициатором создания коалиции выступила Латвия. По словам латвийской стороны, эта инициатива поможет украинским военным в войне, где использование дронов стало важным элементом боевых действий.