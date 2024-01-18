Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  69476 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
  •  101534 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  105248 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  110589 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  113469 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  141914 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  167979 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  146113 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  138166 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132483 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukrainskie-voennie-ispitivayut-novii-bpla-s-reaktivnim-dvigatelem

Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 22:01  •  9573 просмотра

Read in English

Украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки. Детали относительно его возможностей и разработчика пока не разглашаются.

Украинские военные тестируют новый дрон с реактивным двигателем от отечественных разработчиков. Фотографии и фото нового украинского беспилотника показал волонтер из Хмельницкой области Макс Глушак, передает УНН.

Успешно протестировали очень мощных птиц на реактивной тяге. Все для приближения Победы.

 - написал волонтер в фейсбуке.

Детали

Украинские изобретатели работают над созданием украинского дрона-камикадзе на реактивной тяге. Судя по опубликованным фотографиям БПЛА успешно проходит испытания в небе.

Пока официального представления дрона не было. Нет и никаких деталей о возможностях нового беспилотника, его характеристиках, и кто является его разработчиком.

Image

Волонтер пообещал сообщить больше деталей позже, но через несколько часов закрыл публичный доступ к своей странице на фейсбуке.

Image
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Українські військові випробовують новий бпла з реактивним двигуном
Ukrainian military is testing a new jet-powered unmanned aerial vehicle
Новости по теме

Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем

Украинские военные испытывают новый реактивный беспилотник отечественной разработки. Детали относительно его возможностей и разработчика пока не разглашаются.

Война •   •  9573 просмотра
Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем

Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации

В отчете Папской ассоциации сообщается, что за последний год в Беларуси было задержано десять священников, что делает Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Предполагают, что администрация Лукашенко оказывает системные притеснения Католической Церкви.

Общество •   •  8160 просмотра
Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации

Готовим больше силы для нашего государства: Зеленский встретился с министром обороны Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и отметил - "готовим больше силы для нашего государства".

Политика •   •  8227 просмотра
Готовим больше силы для нашего государства: Зеленский встретился с министром обороны Умеровым

Харьковщина: рф нанесла два удара по Чугуеву, погибла женщина

российская армия дважды нанесла удары по Чугуеву, нанеся ущерб учебному заведению и убив гражданскую женщину.

Война •   •  9897 просмотра
Харьковщина: рф нанесла два удара по Чугуеву, погибла женщина

В россии хотят ввести требование предоставлять геолокации всех IP-адресов властям

Российское ведомство Роскомнадзор предлагает операторам связи предоставлять географическое положение всех IP-адресов. Этот шаг, как утверждается, поможет противостоять DDoS-атакам на государственные ресурсы, а также позволит правительству отслеживать и блокировать нежелательный интернет-контент.

Новости Мира •   •  9083 просмотра
В россии хотят ввести требование предоставлять геолокации всех IP-адресов властям

Было много хороших и полезных встреч: Зеленский провел итоговое совещание после визита в Швейцарию

После официального визита в Швейцарию и участия в Давосском форуме Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность представления возможностей Украины в условиях военных вызовов.

Политика •   •  9504 просмотра
Было много хороших и полезных встреч: Зеленский провел итоговое совещание после визита в Швейцарию

Сумщина: обломки сбитого вражеского бпла вызвали пожар и разрушения

Обломки сбитого вражеского беспилотника "Шахед" вызвали возгорание двух грузовиков и повредили крышу технического помещения в Сумской области. По предварительной информации областных властей, никто не пострадал.

Война •   •  12785 просмотра
Сумщина: обломки сбитого вражеского бпла вызвали пожар и разрушения

Зеленский провел совещание с правоохранителями: глава СБУ доложил об уничтожении логистики врага

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Службы безопасности Василием Малюком, чтобы обсудить уничтожение вражеской логистики.

Политика •   •  11907 просмотра
Зеленский провел совещание с правоохранителями: глава СБУ доложил об уничтожении логистики врага

НАТО усиливает оборонные планы со времен холодной войны; судьба Украины имеет решающее значение для мира

НАТО разработала свои самые мощные оборонительные планы со времен холодной войны, призванные сдерживать любого врага. Успех этих планов, подробно изложенных во время встречи министров обороны, окажет значительное влияние на будущее мировой политики, считает адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.

Война •   •  15235 просмотра
НАТО усиливает оборонные планы со времен холодной войны; судьба Украины имеет решающее значение для мира

Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо

Президент Украины Владимир Зеленский осудил слежку за журналистами, назвав любое подобное давление "неприемлемым".

Политика •   •  12865 просмотра
Зеленский отреагировал на факт слежки за журналистами: любое давление недопустимо