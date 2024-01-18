Украинские военные испытывают новый бпла с реактивным двигателем

Украинские военные тестируют новый дрон с реактивным двигателем от отечественных разработчиков. Фотографии и фото нового украинского беспилотника показал волонтер из Хмельницкой области Макс Глушак, передает УНН.

Успешно протестировали очень мощных птиц на реактивной тяге. Все для приближения Победы. - написал волонтер в фейсбуке.

Детали

Украинские изобретатели работают над созданием украинского дрона-камикадзе на реактивной тяге. Судя по опубликованным фотографиям БПЛА успешно проходит испытания в небе.

Пока официального представления дрона не было. Нет и никаких деталей о возможностях нового беспилотника, его характеристиках, и кто является его разработчиком.

Волонтер пообещал сообщить больше деталей позже, но через несколько часов закрыл публичный доступ к своей странице на фейсбуке.