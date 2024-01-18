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Українські військові випробовують новий бпла з реактивним двигуном

Київ • УНН

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Українські військові випробовують новий реактивний безпілотник вітчизняної розробки. Деталі щодо його можливостей та розробника поки що не розголошуються.

Українські військові тестують новий дрон з реактивним двигуном від вітчизняних розробників. Світлини та фото нового українського безпілотника показав волонтер з Хмельниччини Макс Глушак, передає УНН.

Успішно протестували дуже потужних птахів на реактивній тязі. Все для наближення Перемоги.

 – написав волонтер у фейсбуці.

Деталі

Українські винахідники працюють над створенням українського дрона-камікадзе на реактивній тязі. Судячи з опублікованих світлин БПЛА успішно проходить випробування в небі.

Наразі офіційного представлення дрону не було. Немає й жодних деталей про можливості нового безпілотника, його характеристики, і хто є його розробником.

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Волонтер пообіцяв повідомили більше деталей згодом, але за кілька годин закрив публічний доступ до своєї сторінки на фейсбуці.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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