Українські військові випробовують новий бпла з реактивним двигуном
Київ • УНН
Українські військові випробовують новий реактивний безпілотник вітчизняної розробки. Деталі щодо його можливостей та розробника поки що не розголошуються.
Українські військові тестують новий дрон з реактивним двигуном від вітчизняних розробників. Світлини та фото нового українського безпілотника показав волонтер з Хмельниччини Макс Глушак, передає УНН.
Успішно протестували дуже потужних птахів на реактивній тязі. Все для наближення Перемоги.
Деталі
Українські винахідники працюють над створенням українського дрона-камікадзе на реактивній тязі. Судячи з опублікованих світлин БПЛА успішно проходить випробування в небі.
Наразі офіційного представлення дрону не було. Немає й жодних деталей про можливості нового безпілотника, його характеристики, і хто є його розробником.
Волонтер пообіцяв повідомили більше деталей згодом, але за кілька годин закрив публічний доступ до своєї сторінки на фейсбуці.