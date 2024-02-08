Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  103329 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  116080 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  150661 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  205446 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  227917 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  217878 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  244497 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  251138 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  207334 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189283 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что парламент Венгрии может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как он снова соберется в конце февраля.

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Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса

В Николаеве раздаются взрывы

Взрывы прогремели в Николаеве после того, как, по сообщениям украинских военных, беспилотные летательные аппараты из Черного моря вошли в регион северным курсом.

Война •   •  10757 просмотра
В Николаеве раздаются взрывы

В Испании зафиксировали рекордно теплый январь

Испания зафиксировала самый теплый январь за всю историю наблюдений со средней температурой на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году, согласно метеорологическим данным.

Новости Мира •   •  7816 просмотра
В Испании зафиксировали рекордно теплый январь

На границе с Польшей таможенники задержали азербайджанца с контрабандной косметикой на 800 тыс. грн

Таможенники в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне задержали азербайджанца, который перевозил из Южной Кореи 369 единиц косметики Infini стоимостью 800 тысяч гривен.

Криминал и ЧП •   •  8672 просмотра
На границе с Польшей таможенники задержали азербайджанца с контрабандной косметикой на 800 тыс. грн

Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ несмотря на санкции - IrpiMedia и The Insider

Итальянская компания продолжает поставлять оружие в Россию через сторонних посредников, несмотря на санкции.

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Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ несмотря на санкции - IrpiMedia и The Insider

В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО

Системы противовоздушной обороны в Одесской области открыли огонь по целям, поскольку сообщалось о взрывах, а жителей призвали оставаться в укрытии из-за активности беспилотников.

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В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО

В Азербайджане переизбран президент Ильхам Алиев

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на повторных выборах в Азербайджане, набрав 92,1% голосов, согласно предварительным результатам ЦИК страны.

Новости Мира •   •  13650 просмотра
В Азербайджане переизбран президент Ильхам Алиев

ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным, поскольку депутат Европарламента не имеет полномочий вводить санкции, зато около 250 российских лиц и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям за войну в Украине.

Новости Мира •   •  14573 просмотра
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат

Эксперты изучают обломки ракет, чтобы определить типы ракет, которые россия использовала во время атак на Украину.

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Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат

Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто

Львовянин пытался ввезти в Украину 158 iPhone стоимостью 8 миллионов гривен, спрятав их в конструктивных полостях своего автомобиля.

Криминал и ЧП •   •  15570 просмотра
Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто