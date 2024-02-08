Генсек НАТО заявил, что Швеция скоро станет членом Альянса

Швеция очень скоро станет членом НАТО. Парламент Венгрии может ратифицировать заявку шведов после окончания зимних каникул в конце февраля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает УНН.

Детали

Я разговаривал с (премьером Венгрии Виктором Орбаном - ред.) несколько дней назад, и он ясно дал понять, что решительно поддерживает членство Швеции в Альянсе. Венгерский парламент сейчас не заседает, но он соберется в конце февраля, и было сказано, что вскоре после этого они примут решение о ратификации заявил Столтенберг.

Он отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является одним из самых быстрых в истории.

Финляндия стала полноправным членом в апреле прошлого года, и я ожидаю, что Швеция станет членом очень скоро. Это показывает, что НАТО становится не только сильнее, но и больше добавил генсек.

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