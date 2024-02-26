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Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер

Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 16:31  •  1677 просмотра

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Парламент Венгрии 188 голосами против 6 проголосовал за вступление Швеции в НАТО, утверждая членство Швеции в альянсе. Однако, чтобы принятый закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики.

Парламент Венгрии официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. Об этом пишет венгерское издание 444.hu, передает УНН.

Детали

Через 649 дней после того, как Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО, и через 592 дня после того, как Жолт Семьен подал в парламент заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, это решение наконец было согласовано.

188 голосов "за" и 6 "против" - таковы результаты голосования в венгерском парламенте за то, чтобы Швеция стала членом Североатлантического альянса.

Журналисты напомнили, что причины отложения голосования были чрезвычайно разнообразны : от озабоченности парламента Брюсселем, общественных консультаций до "серьезных дебатов" во фракции Фидес. Хотя Петер Сийярто обещал, что венгры не будут последними, кто ратифицировал вступление шведов в альянс, впрочем на практике это получилось именно так.

Перед голосованием удалось заставить шведского премьер-министра уехать в Будапешт, но, преодолев внутренние споры во фракции Фидес, он уступил и попросил включить голосование в повестку дня.

Дополнительно

Отмечается, чтобы закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики. Поскольку парламент голосует за Тамаша Сульока на пост президента Венгрии в тот же день, когда Швеция вступила в НАТО, Ласло Кевер, который публично выступает против вступления Швеции, может быть лишен опыта подписания закона, разрешающего вступление в качестве временного главы государства. 

Венгерские журналисты добавили, что новый глава государства вступит в должность официально 5 марта.  Поэтому наибольшее волнение вызывает вопрос, подпишет ли Ласло Кевер вступление Швеции в ближайшие восемь дней. Или это произойдет уже при каденции нового главы государства.

Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан23 февраля 2024, 09:04 • 38757 просмотров

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция очень скоро станет членом НАТО. Отмечалось, что Парламент Венгрии может ратифицировать заявку шведов после окончания зимних каникул в конце февраля.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ПолитикаНовости Мира
peter-siiyartoПетер Сийярто
natoNATO
bryusselБрюссель
shvetsiyaШвеция
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vengriyaВенгрия
budapeshtБудапешт
viktor-orbanВиктор Орбан
Парламент Угорщини проголосував за вступ Швеції до НАТО, під питанням чи підпише документ в.о. Президента Ласло Кевер
Hungarian parliament votes in favor of Sweden's accession to NATO, it is unclear whether acting President Laszlo Kever will sign the document
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Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер

Парламент Венгрии 188 голосами против 6 проголосовал за вступление Швеции в НАТО, утверждая членство Швеции в альянсе. Однако, чтобы принятый закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики.

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