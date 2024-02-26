Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер

Парламент Венгрии официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. Об этом пишет венгерское издание 444.hu, передает УНН.

Детали

Через 649 дней после того, как Швеция официально подала заявку на вступление в НАТО, и через 592 дня после того, как Жолт Семьен подал в парламент заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, это решение наконец было согласовано.

188 голосов "за" и 6 "против" - таковы результаты голосования в венгерском парламенте за то, чтобы Швеция стала членом Североатлантического альянса.

Журналисты напомнили, что причины отложения голосования были чрезвычайно разнообразны : от озабоченности парламента Брюсселем, общественных консультаций до "серьезных дебатов" во фракции Фидес. Хотя Петер Сийярто обещал, что венгры не будут последними, кто ратифицировал вступление шведов в альянс, впрочем на практике это получилось именно так.

Перед голосованием удалось заставить шведского премьер-министра уехать в Будапешт, но, преодолев внутренние споры во фракции Фидес, он уступил и попросил включить голосование в повестку дня.

Дополнительно

Отмечается, чтобы закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики. Поскольку парламент голосует за Тамаша Сульока на пост президента Венгрии в тот же день, когда Швеция вступила в НАТО, Ласло Кевер, который публично выступает против вступления Швеции, может быть лишен опыта подписания закона, разрешающего вступление в качестве временного главы государства.

Венгерские журналисты добавили, что новый глава государства вступит в должность официально 5 марта. Поэтому наибольшее волнение вызывает вопрос, подпишет ли Ласло Кевер вступление Швеции в ближайшие восемь дней. Или это произойдет уже при каденции нового главы государства.

Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция очень скоро станет членом НАТО. Отмечалось, что Парламент Венгрии может ратифицировать заявку шведов после окончания зимних каникул в конце февраля.