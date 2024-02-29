НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных
Киев • УНН
НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.
Военнослужащие 13 стран-членов НАТО и партнеров готовятся к участию в учениях Nordic Response 2024, которые входят в серию учений Steadfast Defender, в Норвегии, Финляндии и Швеции, сообщили в объединенном командовании ВВС НАТО, пишет УНН.
Детали
Учения, как сообщается, пройдут в трех странах Северной Европы и будут сосредоточены на коллективной обороне. Всего в учениях принимают участие более 20 тысяч военнослужащих.
"Участники учений перебрасывают свой личный состав и технику в район учений, а этап реализации Nordic Response продлится с 3 по 14 марта 2024 года", - указывают в НАТО.
Координационный центр учений, как указано, будет располагаться на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в соответствующем воздушном пространстве и морских районах. Особенно высокая активность будет на море: более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных судов.
В воздухе в рамках Nordic Response 2024, как сообщается, будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки, а также вертолетов союзников и самолетов спецназа. На земле тысячи солдат будут защищать территорию северных стран с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничной техники и другой наземной техники.
Объединенные совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Северного региона. "Мы должны быть в состоянии дать отпор и остановить любого, кто попытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии - при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны, чем когда-либо", - заявил командующий Норвежского центра воздушных операций ВВС Норвегии, бригадный генерал Трон Стэнд.
Как отмечается, Крайний Север является важным и стратегически расположенным регионом для НАТО. "Учения повышают готовность Северных стран и их способность проводить крупномасштабные совместные операции в сложных погодных и климатических условиях", - указали в НАТО.
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НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных
НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.
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