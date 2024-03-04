НАТО розпочинає масштабні навчання біля кордонів рф за участю понад 20 тисяч військових
Київ • УНН
НАТО розпочинає широкомасштабні військові навчання під назвою ”Nordic Response 24” поблизу кордонів росії за участю понад 20 000 військовослужбовців з 14 країн на чолі з Норвегією.
У понеділок, 4 березня, у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочинаються масштабні військові навчання "Nordic Response 24", за участю понад 20 тисяч військових із 14 країн. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії. Про це повідомляє Yle, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії оборонних сил, а також уперше, коли Фінляндія бере участь у навчаннях спільної оборони НАТО як член оборонного союзу.
Довідково
Nordic Response - це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь близько 20 000 військовослужбовців з 14 країн. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, НАТО і країни-партнери проведуть військові навчання Nordic Response 2024 в Норвегії, Фінляндії і Швеції з 3 до 14 березня, зосереджуючись на колективній обороні Північного регіону.