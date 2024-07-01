Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США

В понедельник, 1 июля, парламент Финляндии единогласно одобрил соглашение о военном сотрудничестве между Финляндией и США (DCA). Об этом пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Согласно договору, США получат право использовать 15 местных военных объектов.

Отмечается, что само соглашение подписали в декабре прошлого года, но до сих пор оно не было утверждено. В частности, депутат Анна Контула (Союз левых сил) выступала с предложением отклонить соглашение, но ее предложение не получило поддержки.

Соглашение об оборонном сотрудничестве облегчает передвижение и действия американских войск в Финляндии.

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В рамках этого соглашения на территорию Финляндии могут быть доставлены из США оборонное оборудование, снаряжение, материалы и военнослужащие.

В соответствии с соглашением, Финляндия, среди прочего, открывает для возможного использования США 15 своих военных баз. Аналогичные DCA-соглашения США имеют с более чем 20 странами.

Напомним

Норвежский премьер Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия, Финляндия и Швеция договорились о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран.