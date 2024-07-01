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Парламент Фінляндії схвалив оборонну угоду зі США

Київ • УНН

 • 21386 перегляди

Парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про оборонну співпрацю, яка дозволяє США використовувати 15 фінських військових об'єктів і полегшує пересування американських військ і техніки у Фінляндії.

Парламент Фінляндії схвалив оборонну угоду зі США

У понеділок, 1 липня, парламент Фінляндії одноголосно схвалив угоду про військове співробітництво між Фінляндією і США (DCA). Про це пише УНН з посиланням на Yle.  

Деталі

Згідно з угодою, США отримають право використовувати 15 місцевих військових об'єктів.

Зазначається, що саму угоду підписали у грудні минулого року, але досі вона не була затверджена. Зокрема, депутатка Анна Контула (Союз лівих сил) виступала з пропозицією відхилити угоду, але її пропозиція не отримала підтримки.

Угода про оборонне співробітництво полегшує пересування і дії американських військ у Фінляндії.

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У рамках цієї угоди на територію Фінляндії можуть бути доставлені зі США оборонне обладнання, спорядження, матеріали та військовослужбовці.

Відповідно до угоди, Фінляндія, серед іншого, відкриває для можливого використання США 15 своїх військових баз. Аналогічні DCA-угоди США мають з більш ніж 20 країнами.

Нагадаємо

Норвезький прем'єр Йонас Гар Стере заявив, що Норвегія, Фінляндія та Швеція домовилися про створення військово-транспортного коридору, який проходитиме через північні території трьох країн.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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