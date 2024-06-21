Норвегія, Фінляндія і Швеція створять військово-транспортний коридор
Київ • УНН
Норвегія, Фінляндія і Швеція домовилися створити військово-транспортний коридор через свої північні території, щоб забезпечити швидке перекидання військового персоналу і техніки.
Норвегія, Фінляндія та Швеція домовилися про створення військово-транспортного коридору, який проходитиме через північні території трьох країн. Про рішення оголосив норвезький прем'єр Йонас Гар Стере після зустрічей зі шведським колегою Ульфом Крістерссоном та президентом Фінляндії Олександром Стуббом, передає УНН.
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За словами Стере, новий коридор дозволить швидко перекидати військовослужбовців та обладнання з норвезьких портів через Швецію та Фінляндію. Міністрам оборони трьох країн доручено працювати над створенням коридору у співпраці із цивільними суб'єктами. Протяжність коридору та інші подробиці не наводяться.
Наразі розробляються регіональні плани оборони цієї території. Ми робимо кроки, необхідні для того, щоб ці плани запрацювали на практиці
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