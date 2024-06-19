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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Норвегії арештували ексвагнерівця за побиття подруги та напад на бармена

Київ • УНН

 • 22462 перегляди

Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, був засуджений до 120 днів ув'язнення за побиття своєї дівчини і напад на бармена.

У Норвегії арештували ексвагнерівця за побиття подруги та напад на бармена

Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який торік втік до Норвегії, отримав 120 днів позбавлення волі. За даними видання The Barentz Observer, суд визнав його винним у побитті подруги та нападі на бармена, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 14 червня Окружний суд міста Вестфолд засудив Медведєва до 120 днів тюремного ув'язнення за два злочини, скоєні в Ларвіку і Ставерні.

Росіянин побив свою подругу Міллу Фольдвік, приревнувавши її до таксиста, і напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.

Сам Медведєв заявляв поліції, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга побила себе сама. Однак суд виніс вирок про позбавлення волі з огляду на слова свідків.

У лютому норвезька влада відмовилася надати ексвагнерівцю політичний притулок, але дозволила залишитися в країні. На думку норвезької влади, у Росії Медведєву загрожує небезпека.

У боях за Бахмут загинуло 19547 “вагнерівців”, з яких майже 90% були ув’язненими - ЗМІ 10.06.24, 20:15 • 20409 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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