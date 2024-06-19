У Норвегії арештували ексвагнерівця за побиття подруги та напад на бармена
Київ • УНН
Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, був засуджений до 120 днів ув'язнення за побиття своєї дівчини і напад на бармена.
Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який торік втік до Норвегії, отримав 120 днів позбавлення волі. За даними видання The Barentz Observer, суд визнав його винним у побитті подруги та нападі на бармена, передає УНН.
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Зазначається, що 14 червня Окружний суд міста Вестфолд засудив Медведєва до 120 днів тюремного ув'язнення за два злочини, скоєні в Ларвіку і Ставерні.
Росіянин побив свою подругу Міллу Фольдвік, приревнувавши її до таксиста, і напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.
Сам Медведєв заявляв поліції, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга побила себе сама. Однак суд виніс вирок про позбавлення волі з огляду на слова свідків.
У лютому норвезька влада відмовилася надати ексвагнерівцю політичний притулок, але дозволила залишитися в країні. На думку норвезької влади, у Росії Медведєву загрожує небезпека.
У боях за Бахмут загинуло 19547 “вагнерівців”, з яких майже 90% були ув’язненими - ЗМІ 10.06.24, 20:15 • 20409 переглядiв