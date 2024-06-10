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У боях за Бахмут загинуло 19547 “вагнерівців”, з яких майже 90% були ув’язненими - ЗМІ

У боях за Бахмут загинуло 19547 “вагнерівців”, з яких майже 90% були ув’язненими - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20409 перегляди

У боях за Бахмут загинуло 19 547 "вагнеріців", з яких 17 175 (88%) були ув'язненими, завербованими в російських в'язницях і слідчих ізоляторах.

З майже 20 тисяч вагнерівців, які загинули під час штурму українського Бахмута, понад 17 тисяч були ув'язненими, вивезеними на фронт із російських колоній та СІЗО. Про це з’ясували журналісти Медіазони та російської служби ВВС, передає УНН.

Деталі

Як пишуть журналісти, в боях за Бахмут загинуло 19547 "вагнерівців", з яких 88% - 17 175 були в’язнями. Зазначається, що решта 2 372 були добровольцями.

У липні 2022 року російські військові вийшли до передмість Бахмута, в якому до війни жили понад 70 тисяч людей. На довгі місяці Бахмут став головним полем битви російсько-української війни. Українські військові трималися за місто, захищаючи шляхи до Краматорська, Слов'янська, Сіверська та Торця. Незважаючи на це, стратегічна значимість Бахмута залишалася обмеженою, а політична — зростала в міру числа жертв цієї м'ясорубки

- пише видання.

Зазначається, що журналісти, вивчаючи номери жетонів загиблих ув'язнених, встановили, що з колоній "вагнерівці" завербували щонайменше 48 366 осіб. Журналісти з’ясували, що вижити вдалося насамперед тим ув'язненим, яких відправляли на фронт влітку та восени 2022 року. Ті, хто поїхав на війну пізніше, гинули значно частіше.

Влітку 2022 року Вагнер вів бої місцевого значення за населені пункти поблизу Бахмута. До серпня росіяни змогли зайняти східні околиці Соледара. Але на цьому наступ зупинився. Число загиблих ув'язнених починає різко зростати з 12 вересня 2022 року: якщо до цього гинули 25-35 засуджених на тиждень, то з 12 вересня вже по 50. Російські пропагандисти стверджували, що саме 12 вересня військові підійшли до Бахмута і навіть зайняли промзону міста, а Збройні сили України здійснили контратаку та спробували накрити вагнерівців артилерійським вогнем. Звичайно, пропагандисти тоді запевняли, що ті спроби були безуспішними, але різке зростання кількості втрат свідчить про інше

- пише видання.
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З середини листопада щотижневі втрати ПВК не опускалися нижче за 400 осіб. І 90% із них припадали на ув'язнених. У грудні "вагнеру" вдалося подолати промислову зону на сході міста і дійти до житлових районів Бахмута, а заразом — захопити села, які відкрили найманцям шлях на Соледар, важливе передмістя Бахмута.

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До кінця грудня "Вагнер" втратив майже 7500 людей убитими.29 січня пригожин рапортує про захоплення села Благодатне на північ від Бахмута — за тиждень штурму він втрачає 1002 особи. Це приблизно по вісім трупів на кожного мешканця села (за довоєнними даними). 96% загиблих "вагнера" ​​в цей період були ув'язненими.

При цьому рівень втрат найманців, які завербувалися з волі, залишався стабільно невисоким аж до березня 2023 року: в середньому гинули 40-50 осіб на тиждень. При цьому рівень втрат найманців, які завербувалися з волі, залишався стабільно невисоким аж до березня 2023 року: в середньому гинули 40-50 осіб на тиждень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби рф втратила 1190 військовослужбовців, внаслідок чого загальні бойові втрати країни-терористки з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 519 750 осіб.

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