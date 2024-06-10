В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

Из почти 20 тысяч вагнеровцев, погибших во время штурма украинского Бахмута, более 17 тысяч были заключенными, вывезенными на фронт из российских колоний и СИЗО. Об этом выяснили журналисты Медиазоны и Русской службы ВВС, передает УНН.

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Как пишут журналисты, в боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых 88% - 17 175 были заключенными. Отмечается, что остальные 2 372 были добровольцами.

В июле 2022 года российские военные вышли в пригороды Бахмута, в котором до войны жили более 70 тысяч человек. На долгие месяцы Бахмут стал главным полем битвы российско-украинской войны. Украинские военные держались за город, защищая пути к Краматорску, Славянску, Северску и торцу. Несмотря на это, стратегическая значимость Бахмута оставалась ограниченной, а политическая-возрастала по мере числа жертв этой мясорубки - пишет издание.

Отмечается, что журналисты, изучая номера жетонов погибших заключенных, установили, что из колоний "вагнеровцы" завербовали по меньшей мере 48 366 человек. Журналисты выяснили, что выжить удалось прежде всего тем заключенным, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022 года. Те, кто уехал на войну позже, погибали значительно чаще.

Летом 2022 года Вагнер вел бои местного значения за населенные пункты близ Бахмута. К августу русские смогли занять восточные окраины Соледара. но на этом наступление остановилось. Число погибших заключенных начинает резко расти с 12 сентября 2022 года: если до этого погибали 25-35 осужденных в неделю, то с 12 сентября уже по 50. Российские пропагандисты утверждали, что именно 12 сентября военные подошли к Бахмуту и даже заняли промзону города, а Вооруженные Силы Украины осуществили контратаку и попытались накрыть вагнеровцев артиллерийским огнем. Конечно, пропагандисты тогда уверяли, что те попытки были без успешными, но резкий рост количества потерь свидетельствует о другом - пишет издание.

С середины ноября еженедельные потери ЧВК не опускались ниже 400 человек. S 90% из них приходились на заключенных. В декабре "вагнеру" удалось преодолеть промышленную зону на востоке города и дойти до жилых районов Бахмута, а заодно — захватить деревни, которые открыли наемникам путь на Соледар, важный пригород Бахмута.

К концу декабря "Вагнер" потерял почти 7500 человек убитыми.29 января пригожин рапортует о захвате села Благодатное к северу от Бахмута — за неделю штурма он теряет 1002 человека. Это примерно по восемь трупов на каждого жителя села (по довоенным данным). 96% погибших "вагнера" в этот период были заключенными.

При этом уровень потерь наемников, которые завербовались по воле, оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю. При этом уровень потерь наемников, которые завербовались по воле, оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю.

Напомним

За прошедшие сутки рф потеряла 1190 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери страны-террористки с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 519 750 человек.