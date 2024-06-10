В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ
Киев • УНН
В боях за Бахмут погибло 19 547" вагнерцев", из которых 17 175 (88%) были заключенными, завербованными в российских тюрьмах и следственных изоляторах.
Из почти 20 тысяч вагнеровцев, погибших во время штурма украинского Бахмута, более 17 тысяч были заключенными, вывезенными на фронт из российских колоний и СИЗО. Об этом выяснили журналисты Медиазоны и Русской службы ВВС, передает УНН.
детали
Как пишут журналисты, в боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых 88% - 17 175 были заключенными. Отмечается, что остальные 2 372 были добровольцами.
В июле 2022 года российские военные вышли в пригороды Бахмута, в котором до войны жили более 70 тысяч человек. На долгие месяцы Бахмут стал главным полем битвы российско-украинской войны. Украинские военные держались за город, защищая пути к Краматорску, Славянску, Северску и торцу. Несмотря на это, стратегическая значимость Бахмута оставалась ограниченной, а политическая-возрастала по мере числа жертв этой мясорубки
Отмечается, что журналисты, изучая номера жетонов погибших заключенных, установили, что из колоний "вагнеровцы" завербовали по меньшей мере 48 366 человек. Журналисты выяснили, что выжить удалось прежде всего тем заключенным, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022 года. Те, кто уехал на войну позже, погибали значительно чаще.
Летом 2022 года Вагнер вел бои местного значения за населенные пункты близ Бахмута. К августу русские смогли занять восточные окраины Соледара. но на этом наступление остановилось. Число погибших заключенных начинает резко расти с 12 сентября 2022 года: если до этого погибали 25-35 осужденных в неделю, то с 12 сентября уже по 50. Российские пропагандисты утверждали, что именно 12 сентября военные подошли к Бахмуту и даже заняли промзону города, а Вооруженные Силы Украины осуществили контратаку и попытались накрыть вагнеровцев артиллерийским огнем. Конечно, пропагандисты тогда уверяли, что те попытки были без успешными, но резкий рост количества потерь свидетельствует о другом
С середины ноября еженедельные потери ЧВК не опускались ниже 400 человек. S 90% из них приходились на заключенных. В декабре "вагнеру" удалось преодолеть промышленную зону на востоке города и дойти до жилых районов Бахмута, а заодно — захватить деревни, которые открыли наемникам путь на Соледар, важный пригород Бахмута.
К концу декабря "Вагнер" потерял почти 7500 человек убитыми.29 января пригожин рапортует о захвате села Благодатное к северу от Бахмута — за неделю штурма он теряет 1002 человека. Это примерно по восемь трупов на каждого жителя села (по довоенным данным). 96% погибших "вагнера" в этот период были заключенными.
При этом уровень потерь наемников, которые завербовались по воле, оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю. При этом уровень потерь наемников, которые завербовались по воле, оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю.
Напомним
За прошедшие сутки рф потеряла 1190 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери страны-террористки с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 519 750 человек.
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ
Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая
Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых
Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте
В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию
Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров
Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров
Популярные
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин
Публикации
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ
В боях за Бахмут погибло 19 547" вагнерцев", из которых 17 175 (88%) были заключенными, завербованными в российских тюрьмах и следственных изоляторах.
Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая
В результате атаки рф, по предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.
Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых
75-летний мужчина был спасен из-под завалов частного дома в Харькове после обстрела со стороны России и отправлен в больницу.
Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте
Один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины Арсен Федосенко трагически погиб на фронте во время выполнения задания.
В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию
В Словении были проведены референдумы о легализации каннабиса для медицинского и личного использования, а также об эвтаназии, и избиратели поддержали все три предложения.
Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров
Росияне сбросили 4 кассетных боеприпаса на Квитково в Запорожской области, разрушив несколько домов и ранив 3 человек.
Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ
Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как он покинул столицу Лилонгве в понедельник утром. На боту находился вице-президент страны и еще 9 человек.
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, КАМАЗ не согласился с планом президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе, в то время как Израиль принял это предложение.
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди
Фонд государственного имущества продал на аукционе 100% акций предприятия ЧАО "Пентопак", принадлежащего подсанкционному российскому олигарху.
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров
В течение недели ударные беспилотники на фронте уничтожили 304 единицы российской техники, в том числе 43 танка, 90 орудий, 133 грузовика, 338 опорных пунктов.