ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 17:15  •  2710 просмотра

Read in English

В боях за Бахмут погибло 19 547" вагнерцев", из которых 17 175 (88%) были заключенными, завербованными в российских тюрьмах и следственных изоляторах.

Из почти 20 тысяч вагнеровцев, погибших во время штурма украинского Бахмута, более 17 тысяч были заключенными, вывезенными на фронт из российских колоний и СИЗО. Об этом выяснили журналисты Медиазоны и Русской службы ВВС, передает УНН.

детали

Как пишут журналисты, в боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых 88% - 17 175 были заключенными. Отмечается, что остальные 2 372 были добровольцами.

В июле 2022 года российские военные вышли в пригороды Бахмута, в котором до войны жили более 70 тысяч человек. На долгие месяцы Бахмут стал главным полем битвы российско-украинской войны. Украинские военные держались за город, защищая пути к Краматорску, Славянску, Северску и торцу. Несмотря на это, стратегическая значимость Бахмута оставалась ограниченной, а политическая-возрастала по мере числа жертв этой мясорубки

- пишет издание.

Отмечается, что журналисты, изучая номера жетонов погибших заключенных, установили, что из колоний "вагнеровцы" завербовали по меньшей мере 48 366 человек. Журналисты выяснили, что выжить удалось прежде всего тем заключенным, которых отправляли на фронт летом и осенью 2022 года. Те, кто уехал на войну позже, погибали значительно чаще.

Летом 2022 года Вагнер вел бои местного значения за населенные пункты близ Бахмута. К августу русские смогли занять восточные окраины Соледара. но на этом наступление остановилось. Число погибших заключенных начинает резко расти с 12 сентября 2022 года: если до этого погибали 25-35 осужденных в неделю, то с 12 сентября уже по 50. Российские пропагандисты утверждали, что именно 12 сентября военные подошли к Бахмуту и даже заняли промзону города, а Вооруженные Силы Украины осуществили контратаку и попытались накрыть вагнеровцев артиллерийским огнем. Конечно, пропагандисты тогда уверяли, что те попытки были без успешными, но резкий рост количества потерь свидетельствует о другом

- пишет издание.
Image

С середины ноября еженедельные потери ЧВК не опускались ниже 400 человек. S 90% из них приходились на заключенных. В декабре "вагнеру" удалось преодолеть промышленную зону на востоке города и дойти до жилых районов Бахмута, а заодно — захватить деревни, которые открыли наемникам путь на Соледар, важный пригород Бахмута.

Image

К концу декабря "Вагнер" потерял почти 7500 человек убитыми.29 января пригожин рапортует о захвате села Благодатное к северу от Бахмута — за неделю штурма он теряет 1002 человека. Это примерно по восемь трупов на каждого жителя села (по довоенным данным). 96% погибших "вагнера" в этот период были заключенными.

При этом уровень потерь наемников, которые завербовались по воле, оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю. При этом уровень потерь наемников, которые завербовались по воле, оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю.

Напомним

За прошедшие сутки рф потеряла 1190 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери страны-террористки с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 519 750 человек.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
polshaПольша
Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  80561 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  100100 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  106664 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  105922 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102115 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104204 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101628 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  99413 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175580 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Новости по теме
В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

  •  2710 просмотра
Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

  •  6578 просмотра
Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

  •  6705 просмотра
Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

  •  6921 просмотра
В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

  •  6774 просмотра
Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

  •  7991 просмотра
Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

  •  8467 просмотра
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

  •  8406 просмотра
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

  •  10267 просмотра
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

  •  8881 просмотра

Популярные

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

  •  114139 просмотра
Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

  •  127660 просмотра
В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

В Киеве из-за ДТП затруднено движение возле метро "Берестейская"

  •  122783 просмотра
Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

Блинкен в Египте проведет переговоры по предложению США о прекращении огня в Газе

  •  113518 просмотра
Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

Самые жестокие бои происходят на Покровском направлении-Волошин

  •  103058 просмотра

Публикации

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  93553 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  243120 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  245865 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  248353 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  246364 просмотра

В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

В боях за Бахмут погибло 19 547" вагнерцев", из которых 17 175 (88%) были заключенными, завербованными в российских тюрьмах и следственных изоляторах.

Война •   •  2710 просмотра
В боях за Бахмут погибло 19547 "вагнеровцев", из которых почти 90% были заключенными-СМИ

Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

В результате атаки рф, по предварительной информации, пострадал один гражданский человек в Миргородском районе.

Война •   •  6578 просмотра
Взрывы на Полтавщине: враг атаковал область, есть раненая

Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

75-летний мужчина был спасен из-под завалов частного дома в Харькове после обстрела со стороны России и отправлен в больницу.

Общество •   •  6705 просмотра
Удар КАБами по Харькову: из-под завалов достали еще одного пострадавшего, всего 8 раненых

Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

Один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины Арсен Федосенко трагически погиб на фронте во время выполнения задания.

Общество •   •  6921 просмотра
Один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко погиб на фронте

В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

В Словении были проведены референдумы о легализации каннабиса для медицинского и личного использования, а также об эвтаназии, и избиратели поддержали все три предложения.

Новости Мира •   •  6774 просмотра
В Словении на референдуме поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

Росияне сбросили 4 кассетных боеприпаса на Квитково в Запорожской области, разрушив несколько домов и ранив 3 человек.

Общество •   •  7991 просмотра
Оккупанты сбросили 4 кабы по Цветковому в Запорожской области, есть раненые-Федоров

Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

Самолет Сил обороны Малави "исчез с радаров" после того, как он покинул столицу Лилонгве в понедельник утром. На боту находился вице-президент страны и еще 9 человек.

Новости Мира •   •  8467 просмотра
Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров - СМИ

ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, КАМАЗ не согласился с планом президента США Джо Байдена по прекращению огня в Газе, в то время как Израиль принял это предложение.

Новости Мира •   •  8406 просмотра
ХАМАС не согласился с планом Байдена по прекращению огня в Газе-Блинкен

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

Фонд государственного имущества продал на аукционе 100% акций предприятия ЧАО "Пентопак", принадлежащего подсанкционному российскому олигарху.

Экономика •   •  10267 просмотра
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди

За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров

В течение недели ударные беспилотники на фронте уничтожили 304 единицы российской техники, в том числе 43 танка, 90 орудий, 133 грузовика, 338 опорных пунктов.

Война •   •  8881 просмотра
За неделю ударные дроны на фронте поразили 304 единицы российской техники - Федоров