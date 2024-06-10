рф втратила 1190 військовослужбовців за день
Київ • УНН
Протягом доби рф втратила 1190 військовослужбовців, внаслідок чого загальні бойові втрати країни-терористки з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 519 750 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.
За добу рф втратила 1190 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 10.06.24:
- Особовий склад: 519750 (+1190).
- Танки: 7879 (+10).
- Броньовані бойові машини: 15144 (+13).
- Артилерійські системи: 13644 (+51).
- РСЗВ: 1098 (+1).
- Засоби ППО: 837 (+1).
- Літаки: 358 (+1).
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11010 (+28).
- Крилаті ракети: 2278 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18618 (+56).
- Спеціальна техніка: 2267 (+14).
На Покровському напрямку ситуація загострена, росіяни намагаються прорвати оборону – Генштаб09.06.24, 00:15 • 22871 перегляд