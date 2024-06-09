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На Покровському напрямку ситуація загострена, росіяни намагаються прорвати оборону – Генштаб

На Покровському напрямку ситуація загострена, росіяни намагаються прорвати оборону – Генштаб

Київ • УНН

 • 22871 перегляди

На Покровському напрямку ситуація загострюється, оскільки росіяни намагаються прорватися: українські війська відбили 27 атак, в той час як бої тривають на кількох ділянках.

На фронті станом на 22.00 суботи відбулося 76 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського.

На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника витіснити наших воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас, ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.

На Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб нашої території.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії сьогодні завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ08.06.24, 02:16 • 27410 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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