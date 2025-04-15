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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 488 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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росія відкрила в окупованій Макіївці пропагандистський центр підготовки молодих українців для задач зс рф

У Макіївці відкрили пропагандистський центр "Точка" для підготовки української молоді до служби в російській армії. Окупанти також вивезли близько 3700 дітей з Донецької області до рф у 2024 році.

Суспільство • 5 січня, 16:50 • 35227 перегляди

В окупованій Макіївці росіяни відкрили черговий молодіжний пропагандистський центр

У Макіївці росіяни створили молодіжний центр для підготовки українців до служби в ЗС рф. Окупанти навчають керуванню дронами та вивозять дітей до Росії для вступу в університети.

Суспільство • 3 січня, 04:24 • 78657 перегляди

Окупанти в Макіївці навчають 10-річних дітей керувати військовими дронами

У тимчасово окупованій Макіївці російські військові організували конкурс з керування БпЛА для школярів. Проєкт фінансується президентом терористичної країни та впроваджується в усіх школах на окупованих територіях України.

Війна • 25 листопада, 02:19 • 19148 перегляди

Окупанти залишають цивільних без медичної допомоги в Макіївці

У захопленій Макіївці медична система на межі колапсу через брак лікарів. Більшість медпрацівників мобілізовані або переведені до військових шпиталів, залишивши населення без належної допомоги.

Війна • 22 жовтня, 01:34 • 17764 перегляди

В окупованих росією Донецьку та Макіївці обмежать подачу води споживачам - Центр нацспротиву

Росіяни зупиняють водопостачання в окупованих Донецьку та Макіївці. Причина - злочинна діяльність окупаційної адміністрації, а не "планові роботи", як стверджують окупанти.

Суспільство • 13 жовтня, 15:09 • 24639 перегляди

Окупанти розкрадають стипендії дітей на тимчасово окупованій Донеччині - Спротив

На окупованих територіях Донеччини росіяни систематично привласнюють стипендії студентів. У Макіївці директор ліцею присвоїв 175 тисяч рублів, призначених для виплат учням.

Суспільство • 12 жовтня, 21:51 • 28717 перегляди

Через рекордні втрати рф на окупованих територіях бракує місць в лікарнях - "АТЕШ"

Окупанти зазнають катастрофічних втрат на Донеччині. За даними "АТЕШ", у 30-й ОМСБР щодня до 50 вбитих і поранених, лікарні переповнені, цивільних виписують для розміщення поранених військових.

Війна • 11 жовтня, 11:46 • 12270 перегляди

На окупованій Луганщині шукають дружинників, які будуть безкоштовно гасити пожежі

Окупаційна влада Луганщини планує залучити добровольців для гасіння пожеж без соціальних гарантій. Окрім того, у Ровеньках намагаються відновити безгоспний сміттєпереробний завод.

Війна • 10 жовтня, 10:26 • 12614 перегляди

На окупованій Луганщині планують ремонтувати по одному-два будинки на місто в рік, росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці - ОВА

У так званій "лрн" затвердили програму капремонту багатоповерхівок до 2026 року. росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці, загалом здійснивши 91 обстріл на цій ділянці фронту.

Суспільство • 3 жовтня, 08:13 • 15126 перегляди

Для обшуків та доносів: на Луганщині окупанти хочуть повернути радянську практику "народних дружин"

Окупанти планують створити "народні дружини" у так званій "лнр" для посилення контролю. У Рубіжному працюють лише дві аптеки з обмеженим асортиментом, деякі життєво важливі ліки не завозяться.

Війна • 27 вересня, 08:10 • 17047 перегляди

Ситуація на Луганщині: окупанти шукають, кого звинуватити у корупції під час ремонтів

У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.

Війна • 25 вересня, 08:06 • 15192 перегляди

Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState

За DeepState, на передовій зафіксовано просування ворожих військ у кількох населених пунктах.

Війна • 20 вересня, 23:46 • 29080 перегляди

На Луганщині росіяни вдарили з артилерії по деокупованих селах, у Сєвєродонецьку почали "віджимати" дачі - ОВА

Російські війська обстріляли деокуповані села в Луганській області. На окупованих територіях скорочують мережу закладів культури через брак фінансування, а в Сєвєродонецьку "націоналізують" дачі.

Суспільство • 19 серпня, 06:32 • 44061 перегляди

Генштаб: 145 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

Війна • 19 серпня, 05:43 • 54568 перегляди

110 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.

Війна • 18 серпня, 22:58 • 62884 перегляди

На фронті зафіксували понад 80 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - Генштаб

За добу на фронті зафіксовано 81 бойове зіткнення. Українські захисники відбивають атаки російських загарбників на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Краматорському.

Війна • 18 серпня, 13:44 • 42299 перегляди

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 штурмів росіян – Генштаб

За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.

Війна • 18 серпня, 05:32 • 107073 перегляди

98 бойових зіткнень за добу: ЗСУ відбивають атаки на різних напрямках

За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.

Війна • 17 серпня, 21:21 • 57892 перегляди

На фронті за добу відбулось 132 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.

Війна • 17 серпня, 08:04 • 41938 перегляди

Окупований Сєвєродонецьк не буде забезпечено новими шкільними підручниками – ОВА

Жителі окупованого Сєвєродонецька збирають старі шкільні підручники у Воронежі. Місто не потрапило до програми забезпечення шкіл російськими підручниками, тому місцеві вчителі звернулися за допомогою до російських колег.

Суспільство • 14 серпня, 08:03 • 29283 перегляди

Агент "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці в загарбаній Макіївці

У Макіївці агент "АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці, яку окупанти використовують для логістики. Це ускладнило транспортування військових вантажів ворога в регіоні.

Війна • 4 серпня, 18:34 • 64198 перегляди

В окупованому Луганську на завод запрошують підлітків від 14 років, росіяни обстріляли Макіївку - ОВА

У Луганській області Макіївку російські війська обстріляли з «Градів», на окупованих територіях на тепловозобудівний завод в Луганську запрошують підлітків від 14 років, у Старобільську вкрай важка ситуація з лікарями.

Війна • 3 серпня, 08:39 • 25101 перегляди

Лубінець пропонував рф змінити принцип обмінів: хто довше в полоні - той раніше виходить

Уповноважений ВР з прав людини зазначив, що Україна має окремий список українських військових, які потрапили в полон до повномасштабного вторгнення.

Війна • 9 липня, 13:31 • 23306 перегляди

Сміття в тимчасово окупованій Макіївці спалюють посеред міста

Сміття в тимчасово окупованій Макіївці спалюють посеред вулиць міста через критичну ситуацію в житлово-комунальному господарстві, оскільки місцеві колаборанти не можуть налагодити роботу комунальних служб після мобілізації всіх працівників.

Суспільство • 6 липня, 22:39 • 22747 перегляди

Окупанти просунулися на Донеччині – Deep State

За повідомленнями, російські окупанти просунулися вперед поблизу кількох населених пунктів Донецької області, зокрема Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського.

Війна • 2 липня, 02:47 • 107536 перегляди

На окупованій Луганщині аграріям загрожують штрафи за невиконання плану через загибель врожаю

Фермерам в окупованій Луганській області загрожують штрафи за втрату врожаю через приморозки у травні.

Війна • 21 червня, 10:27 • 20262 перегляди

Генштаб: на фронті сьогодні відбулось 59 боїв, із них 22 - на Покровському напрямку

Згідно зі зведенням Генерального штабу, російські війська здійснили 59 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, з них 22 - на Покровському напрямку.

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Генштаб: на фронті за добу сталося 129 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках

За минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках, де було відбито 39 та 21 атаку відповідно.

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На фронті відбулося 113 бойових зіткнень – Генштаб

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