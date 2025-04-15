В окупованому Луганську на завод запрошують підлітків від 14 років, росіяни обстріляли Макіївку - ОВА

У Луганській області Макіївку російські війська обстріляли з «Градів», на окупованих територіях на тепловозобудівний завод в Луганську запрошують підлітків від 14 років, у Старобільську вкрай важка ситуація з лікарями.