У Макіївці відкрили пропагандистський центр "Точка" для підготовки української молоді до служби в російській армії. Окупанти також вивезли близько 3700 дітей з Донецької області до рф у 2024 році.
У Макіївці росіяни створили молодіжний центр для підготовки українців до служби в ЗС рф. Окупанти навчають керуванню дронами та вивозять дітей до Росії для вступу в університети.
У тимчасово окупованій Макіївці російські військові організували конкурс з керування БпЛА для школярів. Проєкт фінансується президентом терористичної країни та впроваджується в усіх школах на окупованих територіях України.
У захопленій Макіївці медична система на межі колапсу через брак лікарів. Більшість медпрацівників мобілізовані або переведені до військових шпиталів, залишивши населення без належної допомоги.
Росіяни зупиняють водопостачання в окупованих Донецьку та Макіївці. Причина - злочинна діяльність окупаційної адміністрації, а не "планові роботи", як стверджують окупанти.
На окупованих територіях Донеччини росіяни систематично привласнюють стипендії студентів. У Макіївці директор ліцею присвоїв 175 тисяч рублів, призначених для виплат учням.
Окупанти зазнають катастрофічних втрат на Донеччині. За даними "АТЕШ", у 30-й ОМСБР щодня до 50 вбитих і поранених, лікарні переповнені, цивільних виписують для розміщення поранених військових.
Окупаційна влада Луганщини планує залучити добровольців для гасіння пожеж без соціальних гарантій. Окрім того, у Ровеньках намагаються відновити безгоспний сміттєпереробний завод.
У так званій "лрн" затвердили програму капремонту багатоповерхівок до 2026 року. росіяни за добу спрямували 65 дронів по Балці Журавці, загалом здійснивши 91 обстріл на цій ділянці фронту.
Окупанти планують створити "народні дружини" у так званій "лнр" для посилення контролю. У Рубіжному працюють лише дві аптеки з обмеженим асортиментом, деякі життєво важливі ліки не завозяться.
У так званій "лнр" шукають винуватих у корупційних схемах під час показових ремонтів. У Сіверськодонецьку встановлення інтернету коштує до 1 тис. доларів. Тривають важкі бої навколо Макіївки та Балки Журавки.
За DeepState, на передовій зафіксовано просування ворожих військ у кількох населених пунктах.
Російські війська обстріляли деокуповані села в Луганській області. На окупованих територіях скорочують мережу закладів культури через брак фінансування, а в Сєвєродонецьку "націоналізують" дачі.
На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.
За добу відбулося 110 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 33 бої. ЗСУ відбили більшість атак, знищивши значну кількість техніки та живої сили противника.
За добу на фронті зафіксовано 81 бойове зіткнення. Українські захисники відбивають атаки російських загарбників на різних напрямках, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та Краматорському.
За добу на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найбільша концентрація атак була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 46 штурмових і наступальних дій противника.
За добу відбулося 98 бойових зіткнень. Росія завдала 3 ракетні удари, 64 авіаудари та використала 463 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.
Жителі окупованого Сєвєродонецька збирають старі шкільні підручники у Воронежі. Місто не потрапило до програми забезпечення шкіл російськими підручниками, тому місцеві вчителі звернулися за допомогою до російських колег.
У Макіївці агент "АТЕШ" підпалив релейну шафу на залізниці, яку окупанти використовують для логістики. Це ускладнило транспортування військових вантажів ворога в регіоні.
У Луганській області Макіївку російські війська обстріляли з «Градів», на окупованих територіях на тепловозобудівний завод в Луганську запрошують підлітків від 14 років, у Старобільську вкрай важка ситуація з лікарями.
Уповноважений ВР з прав людини зазначив, що Україна має окремий список українських військових, які потрапили в полон до повномасштабного вторгнення.
Сміття в тимчасово окупованій Макіївці спалюють посеред вулиць міста через критичну ситуацію в житлово-комунальному господарстві, оскільки місцеві колаборанти не можуть налагодити роботу комунальних служб після мобілізації всіх працівників.
За повідомленнями, російські окупанти просунулися вперед поблизу кількох населених пунктів Донецької області, зокрема Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського.
Фермерам в окупованій Луганській області загрожують штрафи за втрату врожаю через приморозки у травні.
Згідно зі зведенням Генерального штабу, російські війська здійснили 59 бойових зіткнень уздовж лінії фронту, з них 22 - на Покровському напрямку.
За минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Краматорському напрямках, де було відбито 39 та 21 атаку відповідно.
З початку доби відбулося 113 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 20 обстрілів та ведуть ще 17 боїв.
На Сіверському напрямку за сьогодні вже відбулося дев'ять бойових зіткнень, тоді як ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.