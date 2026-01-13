$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства "Атлант Аеро" в Таганрозі, що виробляє БпЛА. Також уражено низку цілей на ТОТ України, включаючи ЗРК та склади боєприпасів.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БпЛА в Ростовській області рф та низку об'єктів окупантів на ТОТ України, пише УНН.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 13 січня, підрозділи Сил оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, рф)

- повідомили у Генштабі.

"Атлант Аеро", як вказано, здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

"Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - ідеться у повідомленні.

"Ціль уражено - зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Крім того, як повідомили у Генштабі, уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Зокрема, на ТОТ Запорізької області - зенітний ракетний комплекс "Тор" (н.п. Черешневе); ЗРК "Тунгуска" (н.п Подспор'є), радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" (н.п.Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки. На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне)

- вказали у Генштабі.

Результати уточнюються.

"Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалів російських окупаційних військ і примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України10.01.26, 15:16 • 4351 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Ракетний комплекс "Тор"
Макіївка
Україна