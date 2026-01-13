Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БпЛА в Ростовській області рф та низку об'єктів окупантів на ТОТ України, пише УНН.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 13 січня, підрозділи Сил оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" (м. Таганрог, Ростовська область, рф)

"Атлант Аеро", як вказано, здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

"Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - ідеться у повідомленні.

"Ціль уражено - зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Крім того, як повідомили у Генштабі, уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Зокрема, на ТОТ Запорізької області - зенітний ракетний комплекс "Тор" (н.п. Черешневе); ЗРК "Тунгуска" (н.п Подспор'є), радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" (н.п.Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки. На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне)