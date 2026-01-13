$43.260.18
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025






Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге, производящего БПЛА. Также поражен ряд целей на ВОТ Украины, включая ЗРК и склады боеприпасов.

Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БпЛА в Ростовской области рф и ряда объектов оккупантов на ВОТ Украины, пишет УНН.

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 13 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, рф)

- сообщили в Генштабе.

"Атлант Аэро", как указано, осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

"Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Цель поражена - зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. Масштабы ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

В частности, на ВОТ Запорожской области - зенитный ракетный комплекс "Тор" (н.п. Черешневое); ЗРК "Тунгуска" (н.п Подспорье), радиолокационную станцию П-18-2 "Прима" (н.п. Лозоватка) и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки. На ВОТ Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" (Солнечное)

- указали в Генштабе.

Результаты уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциалов российских оккупационных войск и принуждению рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Макеевка
Украина