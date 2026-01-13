Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БпЛА в Ростовской области рф и ряда объектов оккупантов на ВОТ Украины, пишет УНН.

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 13 января, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. Таганрог, Ростовская область, рф)

"Атлант Аэро", как указано, осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

"Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Цель поражена - зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. Масштабы ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

В частности, на ВОТ Запорожской области - зенитный ракетный комплекс "Тор" (н.п. Черешневое); ЗРК "Тунгуска" (н.п Подспорье), радиолокационную станцию П-18-2 "Прима" (н.п. Лозоватка) и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки. На ВОТ Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" (Солнечное)