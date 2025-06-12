Паспорт рф - шрам від окупації: у день росії, жителі окупованих міст долучились до акції спротиву - Жовта стрічка
Київ • УНН
В день росії жителі окупованих міст України показали російські паспорти, підкреслюючи, що це не їх вибір, а наслідок окупації. Акція охопила міста Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.
Жителі ТОТ України показали примусово оформлені російські паспорти, зазначивши справжню позицію Україні та світу, передає УНН із посиланням на TG-канал Руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України.
Деталі
Люди з окупованих міст Луганщини і Донеччини, ТОТ Херсонської і Запорізької областей у день росії долучилися до акції, яка має на меті показати справжню позицію Україні та світу.
Російський паспорт це шрам від окупації. Це ніколи не було вибором.
Акція шириться окупованими територіями. Зазначається про наступні міста:
Донецьк, Жданівка, Макіївка, Горлівка, Дебальцеве, Маріуполь, Харцизьк, Торецьк, Сніжне, Шахтарськ, Алчевськ, Перевальськ, Артемівськ, Антрацит, Брянка, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Луганськ, Ровеньки, Лисичанськ, Старобільськ, Сватове, Лутугіне, Нова Каховка, Таврійськ, Генічеськ, Скадовськ.
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