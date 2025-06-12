Паспорт рф - шрам від окупації: у день росії, жителі окупованих міст долучились до акції спротиву - Жовта стрічка

Жителі ТОТ України показали примусово оформлені російські паспорти, зазначивши справжню позицію Україні та світу, передає УНН із посиланням на TG-канал Руху спротиву на тимчасово окупованих територіях України.

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Люди з окупованих міст Луганщини і Донеччини, ТОТ Херсонської і Запорізької областей у день росії долучилися до акції, яка має на меті показати справжню позицію Україні та світу.

Російський паспорт це шрам від окупації. Це ніколи не було вибором. - пише Жовта стрічка.

Акція шириться окупованими територіями. Зазначається про наступні міста:

Донецьк, Жданівка, Макіївка, Горлівка, Дебальцеве, Маріуполь, Харцизьк, Торецьк, Сніжне, Шахтарськ, Алчевськ, Перевальськ, Артемівськ, Антрацит, Брянка, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Луганськ, Ровеньки, Лисичанськ, Старобільськ, Сватове, Лутугіне, Нова Каховка, Таврійськ, Генічеськ, Скадовськ.

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