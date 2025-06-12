Роботу найбільшого сибірського інтернет-провайдера у рф паралізувало: джерела повідомили про операцію ГУР у "день росії"
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів російського провайдера "Оріон Телеком". Компанія забезпечувала зв'язком силовиків та місто з видобутку урану.
Кіберфахівці ГУР паралізували роботу найбільшого сибірського інтернет-провайдера у рф, повідомили УНН джерела.
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За даними співрозмовника УНН, кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів провели успішну операцію та паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком".
Його мережі активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану - "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером, повідомив співрозмовник.
Від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення. У місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера. "С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні". Лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team".
У компанії підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити подачу інтернету до кінця дня.
Як стало відомо з джерел у розвідці, у результаті кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, затерто так звані бекапи. Це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу.
“З Новим DDOS-ом”: хакери ГУР здійснили кібератаку на російський нафтовий сектор01.01.25, 16:10 • 135859 переглядiв