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“З Новим DDOS-ом”: хакери ГУР здійснили кібератаку на російський нафтовий сектор

Київ • УНН

 • 135838 перегляди

Кіберфахівці ГУР МОУ провели успішну DDOS-атаку на російські нафтові компанії з 30 грудня по 1 січня. Внаслідок атаки було порушено роботу платіжних систем на АЗС та смарт-терміналів "Евотор".

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Зокрема, атаковано було ресурси компанії "Лукойл", "Евотор". Про це пише УНН із посиланням на джерела у розвідці.

З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ 

- повідомило джерело.

Зазначається, що внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у зв'язку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Також атаковано цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор" (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".

"Здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS атаки в святковий період", - додало джерело.

Нагадаємо

Хакери, пов'язані з китайськими держструктурами, отримали доступ до систем Міністерства фінансів США у грудні. Компанія BeyondTrust виявила витік ключа доступу, що дозволив зловмисникам проникнути до мережі Казначейства.

Павло Башинський

Павло Башинський

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