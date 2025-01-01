“З Новим DDOS-ом”: хакери ГУР здійснили кібератаку на російський нафтовий сектор

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Зокрема, атаковано було ресурси компанії "Лукойл", "Евотор". Про це пише УНН із посиланням на джерела у розвідці.

З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ