“З Новим DDOS-ом”: хакери ГУР здійснили кібератаку на російський нафтовий сектор
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР МОУ провели успішну DDOS-атаку на російські нафтові компанії з 30 грудня по 1 січня. Внаслідок атаки було порушено роботу платіжних систем на АЗС та смарт-терміналів "Евотор".
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Зокрема, атаковано було ресурси компанії "Лукойл", "Евотор". Про це пише УНН із посиланням на джерела у розвідці.
З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії "Лукойл", яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ
Зазначається, що внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у зв'язку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Також атаковано цифрові ресурси смарт-терміналів "Евотор" (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".
"Здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS атаки в святковий період", - додало джерело.
Нагадаємо
Хакери, пов'язані з китайськими держструктурами, отримали доступ до систем Міністерства фінансів США у грудні. Компанія BeyondTrust виявила витік ключа доступу, що дозволив зловмисникам проникнути до мережі Казначейства.