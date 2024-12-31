Китайські хакери проникли в системи Мінфіну США

Китайські хакери атакували Міністерство фінансів США. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

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У грудні хакери, пов’язані з китайськими державними структурами, отримали доступ до систем Міністерства фінансів США. Про це поінформувала адміністрація президента Джо Байдена, посилаючись на розслідування.

Компанія BeyondTrust, яка займається кібербезпекою, виявила витік ключа доступу, що дозволив зловмисникам проникнути до мережі Казначейства. Атака класифікується як серйозна кіберзагроза, яку пов’язують із китайською групою Advanced Persistent Threat.

Цей випадок підкреслив зростаючі виклики у сфері кіберзахисту, адже державні установи США дедалі частіше стають мішенню для іноземних хакерів.

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