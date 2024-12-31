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Китайские хакеры проникли в системы Минфина США

Китайские хакеры проникли в системы Минфина США

Киев  •  УНН

 • 13310 просмотра

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Хакеры, связанные с китайскими госструктурами, получили доступ к системам Министерства финансов США в декабре. Компания BeyondTrust обнаружила утечку ключа доступа, позволившую злоумышленникам проникнуть в сети Казначейства.

Китайские хакеры атаковали Министерство финансов США. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали 

В декабре хакеры, связанные с китайскими государственными структурами, получили доступ к системам Министерства финансов США. Об этом проинформировала администрация президента Джо Байдена, ссылаясь на расследование. 

Компания BeyondTrust, которая занимается кибербезопасностью, обнаружила утечку ключа доступа, позволившую злоумышленникам проникнуть в сеть Казначейства. Атака классифицируется как серьезная киберугроза, которую связывают с китайской группой Advanced Persistent Threat. 

Этот случай подчеркнул растущие вызовы в сфере киберзащиты, ведь государственные учреждения США все чаще становятся мишенью для иностранных хакеров.

Хакеры взломали электронные почты правительства США: Microsoft обвиняет Китай - СМИ13 июл. 2023, 05:38 • 100356 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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