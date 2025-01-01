"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. В частности, атакованы были ресурсы компании "Лукойл", "Эвотор". Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в разведке.

С 30 декабря по 1 января 2025 года специалисты Главного управления разведки осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. Основным объектом атаки стали ресурсы нефтяной компании "Лукойл", которая участвует в обеспечении российских оккупационных войск - сообщил источник.

Отмечается, что в результате атаки были поражены цифровые ресурсы компании, в связи с чем клиенты компании не имели возможности осуществить оплату на АЗС через мобильное приложение. Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов "Эвотор" (веб-сайт; личный кабинет пользователя; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

"Осуществленная DDOS-атака обусловила значительные неудобства и убытки в сфере торговли, поскольку потребители не смогли приобрести товары из-за сбоев в работе платежных систем. Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS атаки в праздничный период", - добавил источник.

Напомним

Хакеры, связанные с китайскими госструктурами, получили доступ к системам Министерства финансов США в декабре. Компания BeyondTrust обнаружила утечку ключа доступа, позволившую злоумышленникам проникнуть в сети Казначейства.