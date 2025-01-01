ukenru
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
14:10 • 9481 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
14:05 • 20325 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
 • 78218 просмотра

С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
 • 121220 просмотра

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
 • 136233 просмотра

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы

Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
 • 141932 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 165410 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 160951 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 163819 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 147619 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

 • 69248 просмотра
В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину

В "Газпроме" прокомментировали остановку подачи газа Европе через Украину

 • 53254 просмотра
Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

Газовая система Украины готова к функционированию без транзита российского газа - министр

 • 65135 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 76324 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

10:30 • 31919 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 129856 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 228909 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 178987 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 279532 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 253854 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

Экс-футболист Уэйн Руни будет ухаживать за детьми после отставки из "Плимута"

13:40 • 7107 просмотра
В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

В Голливуде женщины-режиссеры топовых фильмов до сих пор в меньшинстве - исследование

12:29 • 14781 просмотра
Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

Украинская легкоатлетка Геращенко сообщила о беременности

10:30 • 31919 просмотра
Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

Джоли надеется на прекращение "нападений" от Питта после развода

08:54 • 76324 просмотра
Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

Самые трендовые цвета в новом году: что выбрать, чтобы идти в ногу с модой

 • 120196 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Киев  •  УНН

 • 9003 просмотра

Read in English

Киберспециалисты ГУР МОУ провели успешную DDOS-атаку на российские нефтяные компании с 30 декабря по 1 января. В результате атаки была нарушена работа платежных систем на АЗС и смарт-терминалов "Эвотор".

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. В частности, атакованы были ресурсы компании "Лукойл", "Эвотор". Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в разведке.

С 30 декабря по 1 января 2025 года специалисты Главного управления разведки осуществили очередную кибератаку на российский нефтяной сектор. Основным объектом атаки стали ресурсы нефтяной компании "Лукойл", которая участвует в обеспечении российских оккупационных войск 

- сообщил источник.

Отмечается, что в результате атаки были поражены цифровые ресурсы компании, в связи с чем клиенты компании не имели возможности осуществить оплату на АЗС через мобильное приложение. Также атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов "Эвотор" (веб-сайт; личный кабинет пользователя; мобильное приложение, кассовая платежная система) и единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак".

"Осуществленная DDOS-атака обусловила значительные неудобства и убытки в сфере торговли, поскольку потребители не смогли приобрести товары из-за сбоев в работе платежных систем. Уровень недовольства среди потребителей и поставщиков услуг усилен периодом проведения DDOS атаки в праздничный период", - добавил источник.

Напомним

Хакеры, связанные с китайскими госструктурами, получили доступ к системам Министерства финансов США в декабре. Компания BeyondTrust обнаружила утечку ключа доступа, позволившую злоумышленникам проникнуть в сети Казначейства.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты