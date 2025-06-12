Работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф парализовало: источники сообщили об операции ГУР в "день россии"
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера "Орион Телеком". Компания обеспечивала связью силовиков и город по добыче урана.
Киберспециалисты ГУР парализовали работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф, сообщили УНН источники.
Детали
По данным собеседника УНН, киберспециалисты ГУР при поддержке киберактивных провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири "Орион Телеком".
Его сети активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины. Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана - "Орион Телеком" там был единственным провайдером, сообщил собеседник.
С самого утра местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрят жалобами недовольных россиян, жалующихся на отсутствие интернета и телевидения. В местных телеграмм-группах распространяется письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера. "С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні". Письмо подписано активистами хакерской группы "BO Team".
В компании подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки. Обещают восстановить подачу интернета до конца дня.
Как стало известно из источников в разведке, в результате кибератаки было выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, затерты так называемые бэкапы. Это не позволит провайдеру быстро восстановить работу.
"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор01.01.25, 16:10 • 135859 просмотров