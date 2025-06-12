Работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф парализовало: источники сообщили об операции ГУР в "день россии"

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:38 • 6830 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:04 • 19449 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
09:43 • 27640 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту
11 июня, 16:32 • 60154 просмотра
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 133877 просмотра
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 126351 просмотра
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 123730 просмотра
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 122437 просмотра
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 105907 просмотра
Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 230597 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.9м/с
56%
748мм
Популярные новости
Патрульная полиция: Информация о новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля – фейк12 июня, 01:42 • 57506 просмотра
Ночные удары по Харькову: уже 12 раненых, среди них дети12 июня, 02:02 • 62906 просмотра
Зеленский: Украинцы - не дрова, которые подбрасывают в огонь12 июня, 03:48 • 63300 просмотра
"Мирные" переговоры: кремль пытается доказать ничтожность Украины как государства – ISW12 июня, 04:46 • 60661 просмотра
Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф06:15 • 74449 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 21164 просмотра
Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников11 июня, 16:11 • 128323 просмотра
Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11 июня, 11:05 • 195952 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 230640 просмотра
Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 393586 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Джо Байден
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Киев
Лондон
Реклама
УНН Lite
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 17785 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 72014 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 99050 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 104317 просмотра
Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"10 июня, 13:35 • 126992 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
M1 Abrams

Работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф парализовало: источники сообщили об операции ГУР в "день россии"

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера "Орион Телеком". Компания обеспечивала связью силовиков и город по добыче урана.

Работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф парализовало: источники сообщили об операции ГУР в "день россии"

Киберспециалисты ГУР парализовали работу крупнейшего сибирского интернет-провайдера в рф, сообщили УНН источники.

Детали

По данным собеседника УНН, киберспециалисты ГУР при поддержке киберактивных провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири "Орион Телеком".

Его сети активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины. Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана - "Орион Телеком" там был единственным провайдером, сообщил собеседник.

С самого утра местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрят жалобами недовольных россиян, жалующихся на отсутствие интернета и телевидения. В местных телеграмм-группах распространяется письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера. "С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні". Письмо подписано активистами хакерской группы "BO Team".

В компании подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки. Обещают восстановить подачу интернета до конца дня.

Как стало известно из источников в разведке, в результате кибератаки было выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, затерты так называемые бэкапы. Это не позволит провайдеру быстро восстановить работу.

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор01.01.25, 16:10 • 135859 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9