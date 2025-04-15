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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25548 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154300 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135088 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137903 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133862 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134025 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196052 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77520 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164601 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Армія рф нарощує сили в окупованому Генічеську - "АТЕШ"

У тимчасово окупованому Генічеську зафіксовано перекидання резервних сил рф, серед яких багато мобілізованих з Криму. Офіцери окупантів побоюються можливого наступу на правий берег Херсонщини.

Війна • 5 листопада, 22:17 • 18872 перегляди

На ТОТ Херсонщини окупанти засудили місцевого жителя за "участь у кримськотатарському батальйоні"

На окупованій Херсонщині російський суд засудив 58-річного Халіла Куртамета до 8 років ув'язнення за "участь у кримськотатарському батальйоні". Його звинуватили в наданні готелів для проживання членів батальйону в 2015 році.

Суспільство • 17 жовтня, 14:46 • 14818 перегляди

Поліцейські рф провели "патріотичну вікторину" у школах окупованої Херсонщини - Спротив

У тимчасово окупованому Генічеську поліцейські рф провели для школярів вікторину "росія - батьківщина моя". Окупанти використовують такі заходи для виявлення "неблагонадійних" сімей з проукраїнськими поглядами.

Суспільство • 24 вересня, 02:39 • 107395 перегляди

Примусова паспортизація росіянами українських дітей на окупованих територіях набуває загрозливих масштабів - Лубінець

Російські окупанти примусово видають російські паспорти українським дітям з окупованих територій під час масштабних церемоній, щоб приховати за цим свої справжні наміри та маніпулюючи їхньою свідомістю.

Суспільство • 15 липня, 14:03 • 21584 перегляди

Окупанти прославляють російську гвардію у школах захопленої Херсонщини

В тимчасово окупованій Херсонській області російські війська встановили в школах експозиції, що прославляють військо рф, незважаючи на репресії проти цивільного населення, змушуючи дітей дізнаватися про "героїзм" сил, відповідальних за те, що вони розлучили їх з батьками.

Війна • 18 травня, 03:02 • 57984 перегляди

Кадирівці розмістились в одній із автошкол на окупованій Херсонщині - партизани

Партизани з руху "АТЕШ" виявили, що люди кадирівці зайняли автошколу в селі Новоолексіївка Генічеського району тимчасово окупованої Херсонської області.

Війна • 5 квітня, 08:34 • 32258 перегляди

Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм

Народна артистка України засуджена до 10 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами в Херсоні.

Кримінал та НП • 3 квітня, 14:40 • 110939 перегляди

99 картин, які росіяни викрали із Херсона, перебувають в окупованому Криму

Херсонський художній музей повідомляє, що ідентифіковано 100 картин, викрадених російськими окупантами, 99 з яких знаходяться в окупованому Криму.

Війна • 29 березня, 14:20 • 25117 перегляди

російські війська обстріляли виборчу дільницю в окупованій Каховці - партизани

російські війська обстріляли виборчу дільницю в окупованій Каховці, повідомляє партизанський рух "АТЕШ". Крім того, окупанти планують здійснювати провокації та теракти на виборчих дільницях на окупованих територіях, щоб звинуватити проукраїнськи налаштоване населення.

Війна • 15 березня, 13:56 • 50516 перегляди

Українське Дунайське пароплавство змінило радянські назви 23 суден

Українське Дунайське пароплавство перейменувало 23 судна, замінивши їхні старі радянські назви на українські, пов'язані з містами на річках і морях або такими, що перебувають під російською окупацією.

Суспільство • 19 лютого, 16:12 • 27896 перегляди

Нібито для оцифривізації: окупаційна влада Нової Каховки вивезла архіви пенсійного фонду до окупованого Генічеська

Окупаційна влада Нової Каховки Херсонської області вивезла пенсійні архіви до окупованого Генічеська для нібито оцифрування. В архіві було понад 20 тис. пенсійних справ.

Війна • 10 лютого, 15:23 • 77627 перегляди
Ексклюзив

Траса М-17 перебуває хоч і не під абсолютним, але вогневим контролем Сил оборони - Гуменюк

Українські військові утримують хоч і не абсолютний, але вогневий контроль над трасою М-17 через Армянськ.

Війна • 30 січня, 11:31 • 152875 перегляди