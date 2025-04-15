У тимчасово окупованому Генічеську зафіксовано перекидання резервних сил рф, серед яких багато мобілізованих з Криму. Офіцери окупантів побоюються можливого наступу на правий берег Херсонщини.
На окупованій Херсонщині російський суд засудив 58-річного Халіла Куртамета до 8 років ув'язнення за "участь у кримськотатарському батальйоні". Його звинуватили в наданні готелів для проживання членів батальйону в 2015 році.
У тимчасово окупованому Генічеську поліцейські рф провели для школярів вікторину "росія - батьківщина моя". Окупанти використовують такі заходи для виявлення "неблагонадійних" сімей з проукраїнськими поглядами.
Російські окупанти примусово видають російські паспорти українським дітям з окупованих територій під час масштабних церемоній, щоб приховати за цим свої справжні наміри та маніпулюючи їхньою свідомістю.
В тимчасово окупованій Херсонській області російські війська встановили в школах експозиції, що прославляють військо рф, незважаючи на репресії проти цивільного населення, змушуючи дітей дізнаватися про "героїзм" сил, відповідальних за те, що вони розлучили їх з батьками.
Партизани з руху "АТЕШ" виявили, що люди кадирівці зайняли автошколу в селі Новоолексіївка Генічеського району тимчасово окупованої Херсонської області.
Народна артистка України засуджена до 10 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами в Херсоні.
Херсонський художній музей повідомляє, що ідентифіковано 100 картин, викрадених російськими окупантами, 99 з яких знаходяться в окупованому Криму.
російські війська обстріляли виборчу дільницю в окупованій Каховці, повідомляє партизанський рух "АТЕШ". Крім того, окупанти планують здійснювати провокації та теракти на виборчих дільницях на окупованих територіях, щоб звинуватити проукраїнськи налаштоване населення.
Українське Дунайське пароплавство перейменувало 23 судна, замінивши їхні старі радянські назви на українські, пов'язані з містами на річках і морях або такими, що перебувають під російською окупацією.
Окупаційна влада Нової Каховки Херсонської області вивезла пенсійні архіви до окупованого Генічеська для нібито оцифрування. В архіві було понад 20 тис. пенсійних справ.
Українські військові утримують хоч і не абсолютний, але вогневий контроль над трасою М-17 через Армянськ.