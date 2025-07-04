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Знищено “барсіків” дмітрія роґозіна: у ГУР розкрили деталі вибуху Chevrolet Aveo на окупованій Херсонщині

Київ • УНН

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На околиці Стрілкового Херсонської області вибухнув автомобіль Chevrolet Aveo, в якому перебували троє операторів БпЛА російського центру "барс-сармат". Усі троє окупантів, включно зі старшим групи, були ліквідовані.

Знищено “барсіків” дмітрія роґозіна: у ГУР розкрили деталі вибуху Chevrolet Aveo на окупованій Херсонщині

Сьогодні на околиці тимчасово поневоленого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo ― всередині автомобіля перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "барс-сармат". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає УНН.

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт іосіфа кобзона 

- йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, так званий центр "барс-сармат" сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку.

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Так званий командир вказаного підрозділу ― екскерівник "роскосмосу" дмітрій роґозін.

До структури російського центру "барс-сармат" належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи "барс-1", що дислокується в окупованому Генічеську. Ватажок "барс-1" з позивним "корсар" ― на ілюстративному фото поруч з роґозіним.

У ГУР також нагадали, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Запорізька область
Генічеськ
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Херсонська область
Chevrolet Aveo
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