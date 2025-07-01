"Гуркіт" на залізниці на Запоріжжі паралізував логістику ворога: ГУР показало кадри

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про "параліч логістики ворога" після "гуркоту" на залізниці у Запорізькій області двічі за менше ніж тиждень, пише УНН.

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"Чергова успішна операція руху опору російським загарбникам у взаємодії з ГУР МО України - 26 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно. Рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень", - повідомили у ГУР.

За даними розвідки, "1 липня 2025 року московити відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт - ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована".

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