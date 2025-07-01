"Грохот" на железной дороге на Запорожье парализовал логистику врага: ГУР показало кадры

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о "параличе логистики врага" после "грохота" на железной дороге в Запорожской области дважды за менее чем неделю, пишет УНН.

Детали

"Очередная успешная операция движения сопротивления российским захватчикам во взаимодействии с ГУР МО Украины - 26 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно. Движение по участку, который российские захватчики активно использовали для логистики, парализовали более чем на неделю", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, "1 июля 2025 года московиты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но случился еще один железнодорожный грохот - вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована".

Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым