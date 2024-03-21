Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым

Железная дорога, которую строит враг на временно оккупированной территории на юге Украины в Крым, - серьезная и значимая цель для Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

"Это серьезный вызов, серьезная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны - это серьезная и значимая цель. Есть планы. Планы не всегда соответствуют действительности. В российском случае конечно так же. В целом российская армия все так же продолжает использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики снабжения своих сил и оккупационного корпуса. То, что происходит с т.н. Крымским мостом, их не удовлетворяет, он сегодня не работает в полном объеме. И даже если бы работал в полном объеме, то он не может обеспечить потребности группировки. Поэтому пробуют усилить железнодорожное сообщение", - прокомментировал Юсов строительство железнодорожного сообщения по оккупированному югу Украины в Крым.

Он отметил, что соответственно этим планам идет противодействие.

"Это задача и вопрос, что если или не удастся в сроки. Если все же удастся (достроить - ред.), то как долго и как эффективно она сможет работать", - добавил Юсов.

Напомним,

В ноябре прошлого года российские оккупанты начали строить железную дорогу из ростова-на-дону в рф через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской областей во временно оккупированный Крым.