Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым
Отбор на Евро-2024: стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии
Имущественные, земельные и кадровые: глава Запорожской ОВА объяснил, какие полномочия облсовета передадут администрации
Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию
Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление
Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров
Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу
Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросовЭксклюзив
В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы
Популярные
В боях за Киевщину была определена судьба Украины – Зеленский почтил память воинов, павших в битве за Мощун
Директор "Киевпастранса" Левченко уволился с должности - мэр
Украина нуждается в еще большей поддержке, и нужно это сейчас - Генсек НАТО
НБУ планирует упростить процедуру обмена поврежденных гривен
Мы открыли второй фронт: командир РДК назвал причины военной операции в рф
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Серьезная и значимая цель для Сил обороны: в ГУР прокомментировали строительство россией железной дороги в Крым
Российские оккупанты строят железную дорогу из россии через оккупированные территории на юге Украины в Крым, что является серьезной мишенью для Вооруженных сил Украины, поскольку имеет целью усилить логистику снабжения российских войск.
Отбор на Евро-2024: стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии
Стал известен стартовый состав сборной Украины на полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
Имущественные, земельные и кадровые: глава Запорожской ОВА объяснил, какие полномочия облсовета передадут администрации
Верховная Рада передала все полномочия Запорожского областного совета Запорожской областной военной администрации во главе с Иваном Федоровым, что позволило ей управлять имуществом, землей, кадрами и решать насущные потребности в прифронтовом регионе.
Харьковские криминалисты идентифицировали личности 5 жертв российского ракетного удара по предприятию
Судебно-медицинские эксперты идентифицировали останки 4 жертв и ожидают, что завтра будет подтверждена пятая жертва российского ракетного удара по гражданскому производственному объекту в Харькове 20 марта, повлекшего масштабный пожар.
Украина должна восстановить территориальную целостность: главы МИД Вышеградской четверки сделали заявление
Министры иностранных дел стран Вышеградской четверки согласились, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность после российской агрессии, хотя Венгрия и Словакия прямо не подтвердили поддержку этого заявления.
Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров
В полуфинале плей-офф Евро-2024 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а победитель встретится с Израилем или Исландией за путевку на турнир.
Первое за 5 лет: Украина и Еврокомиссия провели заседание по транспортному безвизу
Украина и ЕС обсудили сотрудничество по дорогам солидарности, сети TEN-T, пограничной инфраструктуре, либерализации грузовых перевозок, экспортного потенциала и поддержки авиационной отрасли.
Генштаб: украинские защитники отбили 67 атак российской армии, в том числе 24 - на Новопавловском направлении
В четверг украинские защитники выдержали 67 боевых столкновений, отбив 24 российские атаки на Новопавловском направлении - самом горячем участке фронта за последний месяц.
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Сегодня состоялось первое заседание ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева по закрытым станциям "Киевского метрополитена". Безгин отметил, что на сегодняшнем заседании ВСК все вопросы не успели решить, поэтому будет продолжение.
В Молдову за $6000: в Одесской области разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы
Пограничники разоблачили преступную группу, которая переправляла нелегалов в Молдову за $6000 с человека с предоплатой $1000 через чат-бот Telegram.