Chevrolet Aveo

Суд засудив підлітка, який спричинив смертельну аварію на Аерокосмічному проспекті в Харкові, проїхавши на червоне світло. Водій постраждалого авто загинув, а троє пасажирів отримали травми.
Водія BMW, який спричинив смертельну ДТП на Броварському проспекті в Києві, заарештовано без права внесення застави.
Внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Броварському проспекті в Києві загинула 1,5-річна дитина, а вагітна жінка
та чоловік у тяжкому стані опинилися в лікарні, розпочато досудове розслідування.