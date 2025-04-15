Chevrolet Aveo

На Броварському проспекті у столиці смертельна ДТП: загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка

Внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Броварському проспекті в Києві загинула 1,5-річна дитина, а вагітна жінка та чоловік у тяжкому стані опинилися в лікарні, розпочато досудове розслідування.