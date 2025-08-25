ДТП на трасі Київ-Одеса: рух частково ускладнений, є постраждалі

$41.280.07
Ексклюзив
11:41 • 1686 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 32362 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 57072 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 60887 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 33349 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 43873 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 54504 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 45969 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40015 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 75045 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 26816 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 25082 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 26534 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 11047 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 30512 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 57149 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 60957 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 75080 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 107969 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 73736 перегляди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 24148 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 61891 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 45976 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 45653 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 47681 перегляди
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Chevrolet Aveo
Євро

ДТП на трасі Київ-Одеса: рух частково ускладнений, є постраждалі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

На 24 км автодороги М-05 Київ - Одеса, біля Глевахи, сталась ДТП з постраждалими. Крайня права смуга була зайнята, рух частково ускладнений.

ДТП на трасі Київ-Одеса: рух частково ускладнений, є постраждалі

У понеділок, 25 серпня, на трасі між Києвом і Одесою, сталась ДТП - за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Це сталось на 24 км автодороги М-05 Київ - Одеса, поблизу селища Глеваха. В результаті ДТП рух був частково ускладнений: зайнята крайня права смуга. Всі обставини події встановлюються.

У мережі з’явилось відповідне відео.

Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху

- йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо

У суботу, 23 серпня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася ДТП за участю маршрутного таксі та автобуса. Постраждали двоє людей: водій маршрутки та пасажирка.

Євген Устименко

СуспільствоПодіїКиївська областьАвто
Національна поліція України
Chevrolet Aveo
Одеса
Київ