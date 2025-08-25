ДТП на трасі Київ-Одеса: рух частково ускладнений, є постраждалі
Київ • УНН
На 24 км автодороги М-05 Київ - Одеса, біля Глевахи, сталась ДТП з постраждалими. Крайня права смуга була зайнята, рух частково ускладнений.
У понеділок, 25 серпня, на трасі між Києвом і Одесою, сталась ДТП - за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Це сталось на 24 км автодороги М-05 Київ - Одеса, поблизу селища Глеваха. В результаті ДТП рух був частково ускладнений: зайнята крайня права смуга. Всі обставини події встановлюються.
У мережі з’явилось відповідне відео.
Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху
Нагадаємо
У суботу, 23 серпня, на вулиці Олени Теліги в Києві сталася ДТП за участю маршрутного таксі та автобуса. Постраждали двоє людей: водій маршрутки та пасажирка.