У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: постраждали двоє людей

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 20687 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 20533 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 21638 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 14370 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 36341 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30240 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 27052 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25174 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24694 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13857 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар23 серпня, 04:55 • 10684 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 19140 перегляди
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідкиPhotoVideo23 серпня, 07:59 • 10325 перегляди
Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впавPhoto09:13 • 7308 перегляди
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ09:52 • 10856 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 20686 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 19255 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 21638 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 24456 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 36341 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Реджеп Тайїп Ердоган
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 27052 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 17259 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 19202 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 21939 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 29532 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
КАБ-500
КАБ-250

У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: постраждали двоє людей

Київ • УНН

 • 96 перегляди

На вулиці Олени Теліги в Києві сталася ДТП за участю маршрутного таксі та автобуса. Постраждали двоє людей: водій маршрутки та пасажирка.

У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: постраждали двоє людей

У столиці на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автобуса, в наслідок якої постраждало двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Поліція зʼясовує обставини ДТП з потерпілими на вулиці Олени Теліги. Встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом

- йдеться у повідомленні.

У результаті аварії травмувалися двоє осіб - 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.

Нагадаємо

18 серпня на трасі Київ-Одеса поблизу села Гостра Могила сталась ДТП за участю Citroën та Volvo. Внаслідок зіткнення загинули троє людей, серед яких дитина.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Національна поліція України
Київ