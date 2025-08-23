У Києві маршрутка зіткнулася з автобусом: постраждали двоє людей
Київ • УНН
На вулиці Олени Теліги в Києві сталася ДТП за участю маршрутного таксі та автобуса. Постраждали двоє людей: водій маршрутки та пасажирка.
У столиці на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автобуса, в наслідок якої постраждало двоє людей. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Поліція зʼясовує обставини ДТП з потерпілими на вулиці Олени Теліги. Встановлено, що водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом
У результаті аварії травмувалися двоє осіб - 43-річний водій маршрутки та 24-річна пасажирка. Потерпілих госпіталізували з травмами попередньо середньої тяжкості.
На місці працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, яка документує обставини автопригоди.
Нагадаємо
