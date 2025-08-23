$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 21270 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 21085 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 22160 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 14666 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 36754 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30362 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 27267 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25207 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24720 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13880 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
В Киеве маршрутка столкнулась с автобусом: пострадали два человека

Киев • УНН

 • 372 просмотра

На улице Елены Телиги в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Пострадали два человека: водитель маршрутки и пассажирка.

В Киеве маршрутка столкнулась с автобусом: пострадали два человека

В столице на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автобуса, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшими на улице Елены Телиги. Установлено, что водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом

- говорится в сообщении.

В результате аварии травмировались два человека - 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, которая документирует обстоятельства автопроисшествия.

Напомним

18 августа на трассе Киев-Одесса вблизи села Острая Могила произошло ДТП с участием Citroën и Volvo. В результате столкновения погибли три человека, среди которых ребенок.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Национальная полиция Украины
Киев