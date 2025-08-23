В Киеве маршрутка столкнулась с автобусом: пострадали два человека
Киев • УНН
На улице Елены Телиги в Киеве произошло ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Пострадали два человека: водитель маршрутки и пассажирка.
В столице на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и автобуса, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшими на улице Елены Телиги. Установлено, что водитель маршрутного такси, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом
В результате аварии травмировались два человека - 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали с травмами предварительно средней тяжести.
На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, которая документирует обстоятельства автопроисшествия.
