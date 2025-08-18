ДТП на трасі Київ-Одеса: Citroën зіткнувся з Volvo, троє загиблих, серед них - дитина
На трасі Київ-Одеса поблизу села Гостра Могила сталась ДТП за участю Citroën та Volvo. Внаслідок зіткнення загинули троє людей, серед яких дитина.
У понеділок, 18 серпня, на трасі Київ–Одеса сталась ДТП, в якій загинули троє людей, серед них була дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в Київській області.
Деталі
Трагедія сталась о 12:40, поблизу села Гостра Могила, що розташоване у Ставищенській селищній громаді Білоцерківського району Київської області. На місце трагедії виїхали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ставище.
Рятувальники встановили, що легковий автомобіль Citroën зіткнувся із вантажним автомобілем Volvo. Внаслідок чого машина опинилась на узбіччі, троє людей, серед них – дитина – загинули на місце.
Причини аварії і всі обставини встановлюються. Рятувальники деблокували тіла загиблих.
Увага, фото 18+!!!
