ДТП на трасі Київ-Одеса: Citroën зіткнувся з Volvo, троє загиблих, серед них - дитина

$41.340.11
48.310.13
ukenru
13:21 • 2452 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 6718 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 14611 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 65658 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 76918 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 47225 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 64907 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 74946 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 139404 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 150369 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.8м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 38904 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 54807 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo10:02 • 49058 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 35383 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 13143 перегляди
Публікації
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 6702 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 35384 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 54812 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 65631 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 76891 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 53941 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 47409 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 81689 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 69068 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 135410 перегляди
Актуальне
Гривня
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Дія (сервіс)

ДТП на трасі Київ-Одеса: Citroën зіткнувся з Volvo, троє загиблих, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 200 перегляди

На трасі Київ-Одеса поблизу села Гостра Могила сталась ДТП за участю Citroën та Volvo. Внаслідок зіткнення загинули троє людей, серед яких дитина.

ДТП на трасі Київ-Одеса: Citroën зіткнувся з Volvo, троє загиблих, серед них - дитина

У понеділок, 18 серпня, на трасі Київ–Одеса сталась ДТП, в якій загинули троє людей, серед них була дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України в Київській області.

Деталі

Трагедія сталась о 12:40, поблизу села Гостра Могила, що розташоване у Ставищенській селищній громаді Білоцерківського району Київської області. На місце трагедії виїхали рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ставище.

Рятувальники встановили, що легковий автомобіль Citroën зіткнувся із вантажним автомобілем Volvo. Внаслідок чого машина опинилась на узбіччі, троє людей, серед них – дитина – загинули на місце.

Причини аварії і всі обставини встановлюються. Рятувальники деблокували тіла загиблих.

Увага, фото 18+!!!

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Київщині водій ВАЗу наїхав на жінку в кріслі колісному, яка згодом померла в лікарні. Водій був нетверезий – у нього в крові виявили 2.1 проміле алкоголю.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПАвто
Дитина
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Citroën
Біла Церква
Одеса
Київ