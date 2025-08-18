$41.340.11
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 28346 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 47969 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 90725 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 139638 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 89398 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 86678 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67813 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55417 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248678 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Нетверезий водій під Києвом на смерть збив жінку в кріслі колісному, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 456 перегляди

На Броварщині водій ВАЗу наїхав на жінку в кріслі колісному, яка згодом померла в лікарні. У водія виявили 2.1 проміле алкоголю, його затримали.

Нетверезий водій під Києвом на смерть збив жінку в кріслі колісному, його затримали - поліція

У Київській області нетверезий водій спричинив аварію, у якій загинула жінка, поліція розслідує обставини ДТП, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка.

"За попередньою інформацією, 50-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку, яка перебувала у кріслі колісному на узбіччі дороги неподалік свого будинку. Внаслідок ДТП жителька області отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На жаль, від отриманих травм жінка померла в лікарні", - повідомили у поліції.

"У водія поліцейські виявили 2.1 проміле алкоголю в крові", - зазначили у поліції.

Як повідомляється, правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили фігуранту про підозру (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).

