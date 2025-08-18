Нетверезий водій під Києвом на смерть збив жінку в кріслі колісному, його затримали - поліція
Київ • УНН
На Броварщині водій ВАЗу наїхав на жінку в кріслі колісному, яка згодом померла в лікарні. У водія виявили 2.1 проміле алкоголю, його затримали.
У Київській області нетверезий водій спричинив аварію, у якій загинула жінка, поліція розслідує обставини ДТП, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Деталі
Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка.
"За попередньою інформацією, 50-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку, яка перебувала у кріслі колісному на узбіччі дороги неподалік свого будинку. Внаслідок ДТП жителька області отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На жаль, від отриманих травм жінка померла в лікарні", - повідомили у поліції.
"У водія поліцейські виявили 2.1 проміле алкоголю в крові", - зазначили у поліції.
Як повідомляється, правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили фігуранту про підозру (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).
Рейсовий мікроавтобус зіткнувся з легковиком на Хмельниччині: 20 постраждалих18.08.25, 09:25 • 1506 переглядiв