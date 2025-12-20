Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Київ • УНН
Кількість загиблих в Одесі внаслідок російського удару 19 грудня збільшилась до 8 людей, близько 30 людей зазнали поранень. Також окупанти вранці 20 грудня атакували порт у місті Південний Одеської області, повідомляє УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Деталі
Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Обстріли не припиняються. Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є влучання в резервуари
Він додав, що наразі на місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади.
Попри постійні ризики працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики
Нагадаємо
Увечері 19 грудня російська армія завдала масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Спочатку повідомлялось про 7 загиблих, ще 15 зазнали поранень.