$42.340.00
49.590.00
ukenru
10:44 • 520 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 3988 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 7130 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 9770 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 20014 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 34407 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 25929 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31754 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40197 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 31238 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
86%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto20 грудня, 01:09 • 23695 перегляди
російські війська просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях - DeepStatePhoto20 грудня, 01:28 • 3722 перегляди
Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ20 грудня, 02:33 • 11190 перегляди
путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20 грудня, 04:40 • 4622 перегляди
Спецпосланець путіна вирушив до США для переговорів щодо України05:57 • 10091 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 62676 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 41428 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 49912 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 44220 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 69412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Одеса
Реклама
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 19565 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 66830 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 48234 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 45940 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 52008 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-27
Financial Times
Ракетна система С-400

Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Кількість загиблих в Одесі внаслідок російського удару 19 грудня збільшилася до 8 осіб, близько 30 отримали поранення. Вранці 20 грудня окупанти атакували порт у місті Південний Одеської області, є влучання в резервуари.

Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Фото: ДСНС України

Кількість загиблих в Одесі внаслідок російського удару 19 грудня збільшилась до 8 людей, близько 30 людей зазнали поранень. Також окупанти вранці 20 грудня атакували порт у місті Південний Одеської області, повідомляє УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Деталі

Уночі ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Станом на зараз кількість загиблих, на жаль, зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Обстріли не припиняються. Після восьмої ранку зафіксували чергову атаку по порту Південний - є влучання в резервуари

- заявив Кулеба.

Він додав, що наразі на місцях працюють медичні, рятувальні, піротехнічні служби, задіяні всі необхідні аварійні бригади.

Попри постійні ризики працівники портів продовжують роботу, підтримуючи безперервність морської логістики

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Увечері 19 грудня російська армія завдала масованого удару балістичними ракетами по об'єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Спочатку повідомлялось про 7 загиблих, ще 15 зазнали поранень.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НПУНН-Одеса
Війна в Україні
Україна
Одеса