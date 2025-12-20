Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Киев • УНН
Число погибших в Одессе в результате российского удара 19 декабря увеличилось до 8 человек, около 30 человек получили ранения. Также оккупанты утром 20 декабря атаковали порт в городе Южный Одесской области, сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Подробности
Ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе. По состоянию на сейчас число погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары
Он добавил, что сейчас на местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады.
Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики
Напомним
Вечером 19 декабря российская армия нанесла массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. Сначала сообщалось о 7 погибших, еще 15 получили ранения.