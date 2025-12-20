$42.340.00
10:44 • 356 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 3694 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 6888 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 9552 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 19925 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 34314 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 25871 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 31732 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40168 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 31216 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21 • 62592 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39 • 41365 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00 • 44170 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30 • 69360 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Число погибших в Одессе в результате российского удара 19 декабря увеличилось до 8 человек, около 30 получили ранения. Утром 20 декабря оккупанты атаковали порт в городе Южный Одесской области, есть попадания в резервуары.

Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Фото: ГСЧС Украины

Число погибших в Одессе в результате российского удара 19 декабря увеличилось до 8 человек, около 30 человек получили ранения. Также оккупанты утром 20 декабря атаковали порт в городе Южный Одесской области, сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Подробности

Ночью враг нанес баллистический удар по порту в Одессе. По состоянию на сейчас число погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный - есть попадания в резервуары

- заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас на местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады.

Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики

- говорится в сообщении.

Напомним

Вечером 19 декабря российская армия нанесла массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. Сначала сообщалось о 7 погибших, еще 15 получили ранения.

Евгений Устименко

Война в Украине
Украина
Одесса