Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 25400 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 45653 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 86424 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 137541 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88560 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85893 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67625 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55262 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248605 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рейсовий мікроавтобус зіткнувся з легковиком на Хмельниччині: 20 постраждалих

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

На Хмельниччині поблизу села Міцівці Кам'янець-Подільського району зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали 20 осіб, серед них одна дитина 2012 року народження.

Рейсовий мікроавтобус зіткнувся з легковиком на Хмельниччині: 20 постраждалих

У Хмельницькій області рейсовий мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем, 20 людей постраждали, повідомили у ДСНС у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як вказано, ДТП сталася 17 серпня о 15:40 поблизу села Міцівці Камянець-Подільського району.

Внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобусу та легкового автомобіля постраждало 20 осіб, з них 1 дитина (2012 р.н.)

- повідомили у ДСНС.

За даними ГУ ДСНС в області, зіткнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль Hyundai. За даними регіонального управління ДСНС, "унаслідок автопригоди травмувалися 18 людей, серед яких - двоє неповнолітніх".

Рятувальники допомогли медикам транспортувати потерпілих для надання допомоги та подальшої госпіталізації.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 26920 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дитина
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський