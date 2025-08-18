Рейсовий мікроавтобус зіткнувся з легковиком на Хмельниччині: 20 постраждалих
Київ • УНН
На Хмельниччині поблизу села Міцівці Кам'янець-Подільського району зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали 20 осіб, серед них одна дитина 2012 року народження.
У Хмельницькій області рейсовий мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем, 20 людей постраждали, повідомили у ДСНС у понеділок, пише УНН.
Деталі
Як вказано, ДТП сталася 17 серпня о 15:40 поблизу села Міцівці Камянець-Подільського району.
Внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобусу та легкового автомобіля постраждало 20 осіб, з них 1 дитина (2012 р.н.)
За даними ГУ ДСНС в області, зіткнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль Hyundai. За даними регіонального управління ДСНС, "унаслідок автопригоди травмувалися 18 людей, серед яких - двоє неповнолітніх".
Рятувальники допомогли медикам транспортувати потерпілих для надання допомоги та подальшої госпіталізації.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.
ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 26920 переглядiв